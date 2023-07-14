Новак: Красноярск могут газифицировать в 2028
По словам вице-премьера РФ, маршрут газопровода до города уже почти проложен.
Магистральная газовая инфраструктура может появиться в Красноярске в 2028. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, приехавший в город с рабочим визитом.
Сейчас ориентировочные сроки — 2028. Постараемся успеть к празднованию 400-летия Красноярска», — сказал он.
Новак также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос маршрута, по которому пойдет газопровод. Этим занимается «Газпром».
Решение по маршруту практически есть. Изыскательские работы уже начаты», — сказал вице-премьер.
Он напомнил, что президент РФ поручил обеспечить развитие магистральной газовой инфраструктуры для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны.
Задача: построить восточную газопроводную инфраструктуру, которая соединит в себе единую систему газоснабжения через Красноярский край, Иркутскую область, Забайкальский край, Бурятию. Таким образом Красноярский край будет обеспечен магистральной инфраструктурой», — отметил Новак.
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