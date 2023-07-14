Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.07
90,62
99,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новак: Красноярск могут газифицировать в 2028

Новак: Красноярск могут газифицировать в 2028
Автор фото: fanjianhua. Иллюстрация: freepik.com

По словам вице-премьера РФ, маршрут газопровода до города уже почти проложен.

#НОВОСТИ

Магистральная газовая инфраструктура может появиться в Красноярске в 2028. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, приехавший в город с рабочим визитом.

Сейчас ориентировочные сроки — 2028. Постараемся успеть к празднованию 400-летия Красноярска», — сказал он.

Новак также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос маршрута, по которому пойдет газопровод. Этим занимается «Газпром».

Решение по маршруту практически есть. Изыскательские работы уже начаты», — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что президент РФ поручил обеспечить развитие магистральной газовой инфраструктуры для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны.

Задача: построить восточную газопроводную инфраструктуру, которая соединит в себе единую систему газоснабжения через Красноярский край, Иркутскую область, Забайкальский край, Бурятию. Таким образом Красноярский край будет обеспечен магистральной инфраструктурой», — отметил Новак.

Читайте также:

В Красноярском крае ускорилось падение промпроизводства

За пять месяцев этого года оно показало рост к аналогичному периоду 2022 лишь один раз — в марте.

«Восток-Ойл» прирастили еще одним месторождением

Расположено оно недалеко от Дудинки. Сейчас там монтируют буровую установку.

Почти 3 млн тонн выбросов зафиксировали в Красноярском крае за 2022

Такой объем составил практически 13% от общего показателя страны. На одного красноярца приходится около одной тонны удельных выбросов.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Сбербанк продает одно из своих зданий в КрасноярскеСбербанк продает одно из своих зданий в Красноярске
  • В Красноярске пытаются продать легендарное недостроенное здание КАТЭКНИИугольВ Красноярске пытаются продать легендарное недостроенное здание КАТЭКНИИуголь
  • Красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресеченияКрасноярскому телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресечения
  • Главный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставкуГлавный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставку
  • Руководителя «Сибиряка» Владимира Егорова выпустили из СИЗОРуководителя «Сибиряка» Владимира Егорова выпустили из СИЗО
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.