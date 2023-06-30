Почти 3 млн тонн выбросов зафиксировали в Красноярском крае за 2022

Такой объем составил практически 13% от общего показателя страны. На одного красноярца приходится около одной тонны удельных выбросов.

Красноярский край вышел на новый антирекорд по загрязнению атмосферы: в 2022 суммарный объем выбросов предприятий и транспорта достиг 2 829 495 тонн. Таким образом край «обеспечил» 12,7% всех выбросов по стране. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Согласно исследованию, в сравнении с 2021 показатель загрязнения вырос на 8,5% — в пересчете это больше на 221 367 тонн.

По итогам 2022 объем удельных выбросов на одного жителя края составил 993,1 кг на человека. Более высокие показатели зафиксировали только в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах — по 2 и 1,9 тонны на душу населения.

При этом если брать ситуацию по России, то на каждого жителя в среднем приходится 152,5 кг вредных веществ в атмосфере. В Красноярском крае этот объем в 6,5 раз больше.

Если говорить о площади, на один квадратный метр приходится 1,2 тонн удельных выбросов.

Кроме Красноярского края в лидерах по абсолютной массе атмосферных загрязнений еще несколько индустриализированных регионов: Кемеровская область — 1,66 млн тонн, или 7,5% выбросов страны; Ханты-Мансийский автономный округ — 1,22 млн тонн, или 5,5%); Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,06 млн тонн, или 4,8%; Свердловская область — 948,7 тыс. тонн, или 4,3%; Иркутская область — 800,2 тыс. тонн, или 3,6%.

При этом в масштабах страны динамика скорее положительная: на 0,5%, или 106 тыс. тонн, меньше, чем в 2021. Суммарно по РФ в 2022 предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,19 млн тонн загрязняющих веществ.

В аналитической службе FinExpertiza отмечают, что выбросы сократились как со стороны промышленности, так и транспорта.

Расчеты основаны на данных Росприроднадзора. Выбросы от стационарных источников оценивали на основании отчетности 2-ТП (воздух), которую ежегодно сдают предприятия; выбросы от авто- и ж/д транспорта определяли расчетным путем.

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