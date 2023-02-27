Проект о влиянии смога на жителей создали в Красноярске

На специальной платформе «Мы Внутри» экоактивисты публикуют голосовые сообщения, в которых красноярцы делятся, как «черное небо» действует на их жизнь.

Красноярские экоактивисты запустили новый проект «Мы Внутри» — сайт, на котором собраны рассказы жителей о том, как на них отражается состояние экологии. Особенное внимание уделяется информации о том, какие проблемы провоцирует частое объявление режима НМУ. Отзывы записаны в формате голосовых сообщений. Свою цель создатели «Мы Внутри» определяют как возможность красноярцев быть услышанными как можно большим количеством людей.

В начале 2023 в воздухе Красноярска накопилось столько грязи, что люди начали задыхаться. Этот смог — это не просто случайность, и он не закончится быстро. Жители города оказались внутри черного купола, один на один с этой проблемой. Самое важное, что могут сделать люди — говорить», — сказано на сайте проекта.

Там же опубликовано видео, снятое одной из жительниц с Николаевской сопки.

Газовая камера, даже рассвета не видать», — говорит женщина.

Прислать свой рассказ о воздействии экологии на здоровье, самочувствие и качество жизни красноярцы могут в формате голосовых сообщения в Telegram-канал «Мы Внутри». Сейчас там размещено более 50 аудиофайлов.

В них жители рассказывают о частых головных болях, кашле, тошноте, усталости и сонливости — ярче всего эти признаки проявляются во время режима «черного неба».

Согласно данным Среднесибирского УГМС на утро 27 февраля, в целом по Красноярску зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха.

Отметим, что это уже вторая за февраль 2023 заметная инициатива, с помощью которой жители пытаются привлечь внимание к качеству экологии в Красноярске и крае: ранее на платформе change.org опубликовали соответствующую петицию, адресованную президенту РФ. В документе перечислены меры, которые, по мнению жителей, помогут снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. На 27 февраля она собрала больше 48,5 тыс. подписей.

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