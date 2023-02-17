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Первым заместителем министра экологии Красноярского края стал Анвар Бикбов

Администрация Красноярского края
Администрация Красноярского края. Иллюстрация: krskstate.ru

Срок действия служебного контракта составит три года.

#НОВОСТИ

В администрации Красноярского края сообщили об очередном кадровом назначении: с 16 февраля 2023 должность первого заместителя министра экологии и рационального природопользования региона займет Анвар Бикбов.

Информацию о соответствующем распоряжении опубликовали на официальном сайте Правительства Красноярского края 16 февраля. Документ о назначении подписал первый заместитель Губернатора края Юрий Лапшин. Срочный служебный контракт о назначении будет действовать три года с момента подписания.

На февраль 2023 Анвар Бикбов курирует вопросы экологического надзора в регионе, а также контролирует соблюдение законодательства об экологической экспертизе.

На текущий пост Анвара Бикбова назначили после выполнения обязанностей заместителя минэкологии — начальника отдела государственного экологического надзора в регионе с октября 2022. 

При этом с 2020 до 2022 Анвар Бикбов занимал должность заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края.

По информации на сайте администрации региона, Анвар Бикбов родился в Лесосибирске 1979. Чиновник получил образование инженера по специальности «Технология деревообработки» в Лесосибирском филиале Сибирского государственного технологического университета, прошел переподготовку в Красноярском государственном аграрном университете для получения квалификации экономиста-менеджера, и там же изучил юриспруденцию.

Предшественник нового первого замминистра экологии региона покинул занимаемую им должность раньше истечения срока служебного контракта: Игорь Варфоломеев проработал на посту менее двух лет из трех.

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Автор: Ирина Апуник
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