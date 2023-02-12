Содержание пыли РМ2,5 в атмосфере Красноярска превышено в 3 раза

Роспотребнадзор опубликовал неутешительные результаты мониторинга воздуха в текущем периоде НМУ в Красноярске и других городах края.

По данным замеров частиц РМ2,5 обнаружилось в воздухе Красноярска в 2,8 раза выше нормы, а РМ10 — в 2,1 раза.

В Назарове превышение составило 1,5 и 1,6 раза соответственно.

В Минусинске взвешенные вещества в воздухе превышали допустимые пределы в 2,3 раза.

Режим НМУ объявлен в Красноярске и других городах до 7 часов вечера 13 февраля 2023.

Напомним, что активисты запустили сбор подписей на change.org под петицией к Владимиру Путину, президенту РФ, с просьбой разобраться с «очень тяжелой экологической ситуацией» в городе.

За 7 дней под петицией подписались 40 тыс. красноярцев.

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