Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.02
72,79
78,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Содержание пыли РМ2,5 в атмосфере Красноярска превышено в 3 раза

Содержание пыли РМ2,5 в атмосфере Красноярска превышено в 3 раза
Автор фото: Андрей Сковородников-Эрлих. Иллюстрация: change.org

Роспотребнадзор опубликовал неутешительные результаты мониторинга воздуха в текущем периоде НМУ в Красноярске и других городах края.

#НОВОСТИ

По данным замеров частиц РМ2,5 обнаружилось в воздухе Красноярска в 2,8 раза выше нормы, а РМ10 — в 2,1 раза.

В Назарове превышение составило 1,5 и 1,6 раза соответственно.

В Минусинске взвешенные вещества в воздухе превышали допустимые пределы в 2,3 раза.

Режим НМУ объявлен в Красноярске и других городах до 7 часов вечера 13 февраля 2023.

Напомним, что активисты запустили сбор подписей на change.org под петицией к Владимиру Путину, президенту РФ, с просьбой разобраться с «очень тяжелой экологической ситуацией» в городе.

За 7 дней под петицией подписались 40 тыс. красноярцев

 

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске закрылся ресторан «Папа's»В Красноярске закрылся ресторан «Папа's»
  • Красноярское метро продлят до Емельяновского районаКрасноярское метро продлят до Емельяновского района
  • Больше 40 тыс. красноярцев подписали петицию против «черного неба» к ПутинуБольше 40 тыс. красноярцев подписали петицию против «черного неба» к Путину
  • «Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске«Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске
  • Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.