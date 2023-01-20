Крещенские морозы, солнце и «черное небо» — погода в Красноярске на выходные

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявляют на трое суток сразу в пяти городах Красноярского края. Причина – штиль и морозы.

Как сообщает Среднесибирское УГМС и Роспотребнадзор, режим НМУ будет действовать в Красноярске с 7 утра субботы 21 января до 7 вечера понедельника 23 января 2023.

НМУ также вступит в действие с 21 до 23 января в Ачинске, Назарове, Минусинске и Лесосибирске.

В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют крепкие крещенские морозы.

В субботу 21 января 2023 в Красноярске днем –29°C, ночью –39°C.

В воскресенье днем –34°C, ночью –43°C.

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