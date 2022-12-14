Режим «черного неба» в Красноярске продлили еще на четыре дня

Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске продлили, — сообщает Среднесибирское УГМС.

«Черное небо» продержится над краевой столицей до семи часов утра 18 декабря 2022.

Условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере установились в городе еще днем 12 декабря.

Синоптики прогнозировали, что 14 декабря ветер усилится и воздух очистится, но все пошло не по плану.

Кроме Красноярска, режим НМУ ввели в Ачинске и Назарово — с 19:00 14 декабря до 19:00 часов 16 декабря.

Управление Роспотребнадзора на этот период усилит мониторинг состояния атмосферного воздуха в этих населенных пунктах.

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