Режим «черного неба» в Красноярске продлили еще на четыре дня
Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске продлили, — сообщает Среднесибирское УГМС.
«Черное небо» продержится над краевой столицей до семи часов утра 18 декабря 2022.
Условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере установились в городе еще днем 12 декабря.
Синоптики прогнозировали, что 14 декабря ветер усилится и воздух очистится, но все пошло не по плану.
Кроме Красноярска, режим НМУ ввели в Ачинске и Назарово — с 19:00 14 декабря до 19:00 часов 16 декабря.
Управление Роспотребнадзора на этот период усилит мониторинг состояния атмосферного воздуха в этих населенных пунктах.
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