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Режим «черного неба» в Красноярске продлили еще на четыре дня

Режим «черного неба» в Красноярске продлили еще на четыре дня
Иллюстрация: yandex.ru

Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске продлили, — сообщает Среднесибирское УГМС.

#НОВОСТИ

«Черное небо» продержится над краевой столицей до семи часов утра 18 декабря 2022.

Условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере установились в городе еще днем 12 декабря.

Синоптики прогнозировали, что 14 декабря ветер усилится и воздух очистится, но все пошло не по плану.

Кроме Красноярска, режим НМУ ввели в Ачинске и Назарово — с 19:00 14 декабря до 19:00 часов 16 декабря.

Управление Роспотребнадзора на этот период усилит мониторинг состояния атмосферного воздуха в этих населенных пунктах.

 

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Автор: Петр Савельев
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