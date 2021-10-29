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Советника замгубернатора края Андрея Агафонова оштрафовали за оскорбление красноярцев

Советника замгубернатора края Андрея Агафонова оштрафовали за оскорбление красноярцев
Иллюстрация: Яндекс

Октябрьский районный суд Красноярска признал советника замгубернатора Андрея Агафонова виновным в оскорблении красноярцев в социальной сети. Теперь чиновник должен заплатить штрафа 5 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

Ранее на своей странице в Facebook советник Андрей Агафонов резко высказался в адрес жителей Красноярска после того, как почитал комментарии к посту Алексея Ягудина, в котором фигурист написал, что не заметил никакого смога во время своего визита в Красноярск.

Такое высказывание известного спортсмена возмутило красноярцев, так как именно в тот перид город был задымлен из-за лесных пожаров в Якутии. 

Горожане завалили фигуриста гневными комментариями. Андрей Агафонов заступился за Ягудина и назвал красноярцев «поколением истеричек» и «плаксивым сбродом».

Вскоре после публикации модераторы соцсети удалили пост Агафонова и временно заблокировали автора. Сам чиновник заявил журналистам, что имел в виду не всех жителей.

После этого в прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по ст. 5.61 КОАП РФ (оскорбление).

Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она была направлена в прокуратуру Октябрьского района.

По итогам административного расследования прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КОАП РФ (публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет), которое направила в суд для рассмотрения по существу.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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