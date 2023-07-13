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Зампредседателя правительства РФ Александр Новак прибыл в Красноярск с рабочим визитом

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак прибыл в Красноярск с рабочим визитом
Иллюстрация: krskstate.ru

Вице-премьер взял на себя руководство совещанием по подготовке к 400-летию Красноярска. Среди главных направлений развития города до 2028: транспорт, застройка, экология и туризм.

#НОВОСТИ

13 июля в Красноярск прибыл с рабочим визитом Александр Новак, заместитель председателя федерального правительства. Вместе с представителями городской и региональной власти вице-премьер провел совещание по подготовке и проведению 400-летия Красноярска. На нем чиновники обсудили, какой пул работ необходимо завершить до 2028.

По данным правительства края, среди них — реконструкция объектов культурного наследия, модернизация дорожной и транспортной инфраструктуры, снос ветхого и аварийного жилья для дальнейшего воплощения проектов комплексного развития территорий, реновация промышленных зон.

Обсудили и финальную редакцию стратегического мастер-плана Красноярской агломерации до 2035. Среди главных направлений развития городской среды — транспорт и мобильность, жилая и общественно-деловая застройка, общественные пространства и природные территории, экология и системы жизнеобеспечения, туризм, общество.

Самое главное — нам нужно не только реализовать инвестиционные проекты, а улучшить жизнь в городе Красноярске, сделать ее более качественной, современной, привлекающей, комфортной, чтобы молодёжь оставалась здесь учиться и жить. Знаю, что много сделано и делается, но впереди предстоит еще очень большая работа», — отметил Александр Новак.

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Автор: Петр Савельев
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