В 112 млн оценивают объем инвестиций в кольцевую экотропу по «Ергакам»

Ее общая протяженность должна составить около 35 км. Обустройство маршрута планируют разбить на шесть годовых периодов: для каждого понадобится около 19 млн.

В природном парке «Ергаки» работают над созданием одноименной экотропы. Этот маршрут будет кольцевым и охватывать все главные достопримечательности территории. В создание экотроп, из которых и будет образован маршрут, предполагается вложить приблизительно 112,5 млн рублей.

Стоимость экотропы складывается из разных показателей: от затрат на материалы и их логистику до стоимости самих работ, поэтому окончательной суммы на данный момент нет», — пояснила в разговоре с «Деловым кварталом» Валентина Шишкова, заместитель директора природного парка «Ергаки».

Предполагается, что объединенная тропа займет около 35 км. Ее подготовку хотят разбить на несколько периодов: по мнению дирекции парка, оптимально обустраивать по 6 км в течение одного года. Тогда работы должны завершиться к 2030. Необходимый объем средств планируется соответственно разбить на шесть траншей: за один год понадобится вкладывать 18 млн 750 тыс. рублей.

Со слов Валентины Шишкиной, ежегодно в «Ергаках» обязательно обустраивают 600 метров тропы вне зависимости от обстоятельств. Финансируются эти работы из средств, выделенных региону для выполнения государственного заказа. Средства краевого бюджета дополняются и внебюджетными: их учреждение зарабатывает посредством допуслуг туристам.

Выполнение госзаказа оплачивается каждый год, но стоит по-разному, в зависимости от рельефа. Тропа может идти по горному склону, где надо делать железную лестницу, где-то нужен просто деревянный настил, а на каких-то участках — отсыпка гравия и геоткань», — рассказывает Валентина Шишкина.

Сейчас относительно точные суммы просчитаны для работ на три года вперед. В 2024 «Ергакам» понадобится 43,5 млн рублей, в 2025 — 77,5 млн, а в 2026 — 19 млн.

Концепция развития предусматривает масштабные проекты, поэтому цифры будут большими. Но они очень предварительные, так как цены постоянно меняются, и при утверждении бюджета на год мы все пересчитываем, уточняем, корректируем», — говорит Валентина Шишкина.

Концепция развития парка до 2030 одобрена Заксобранием Красноярска. Она предусматривает, например, обустройство горнолыжной трассы и горного велосипедного маршрута, создание автомобильного кемпинг и детскую экспозицию в визит-центре. Таким образом планируется повысить привлекательность парка, а соответственно, увеличить туристический поток: с текущих 120 тыс. его хотят нарастить больше чем втрое, до 400 тыс. человек в год.

справка дк В 2022 «Ергаки» включили в национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы». Он проходит по территориям Красноярского края, Хакасии и Тувы. Общая протяженность этого маршрута — 1 244 км. Точка старта — в Абакане, а заканчивается он в Кызыле. Кроме природного парка «Ергаки» в красноярские точки маршрута вошел музей-заповедник «Шушенское».

Тем не менее, присутствие в маршруте «Сибирских каникул» не подразумевает дополнительного финансирования. В первую очередь это реклама парка на федеральном уровне, но иной поддержки этому объекту национального маршрута не предлагается.

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