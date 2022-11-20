Объявлены торги на разработку ПСД реконструкции турбазы «Эдельвейс»

В природном парке Ергаки Красноярского края собираются реконструировать туристическую базу «Эдельвейс».

Заказчик работ КГКУ «Туристский информационный центр», финансирование — бюджета региона, выполнить работы необходимо до 13 декабря 2022.

За 8 млн рублей предлагается:

провести инженерно-геологические изыскания,

обследование зданий турбазы,

разработать генеральный план,

разработать и дизайн-проект,

составить смету

реконструкции «Туристической базы в горном урочище «Ергаки» (база отдыха «Эдельвейс»).

Сегодня «Эдельвейс» представляет из себя деревянные отдельно стоящие строения с печным отоплением.

В 3 км от базы ведет свое начало туристическая тропа на Висячий камень и о. Радужное, недалеко находится горнолыжная трасса.

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