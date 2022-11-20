Объявлены торги на разработку ПСД реконструкции турбазы «Эдельвейс»
В природном парке Ергаки Красноярского края собираются реконструировать туристическую базу «Эдельвейс».
Заказчик работ КГКУ «Туристский информационный центр», финансирование — бюджета региона, выполнить работы необходимо до 13 декабря 2022.
За 8 млн рублей предлагается:
- провести инженерно-геологические изыскания,
- обследование зданий турбазы,
- разработать генеральный план,
- разработать и дизайн-проект,
- составить смету
реконструкции «Туристической базы в горном урочище «Ергаки» (база отдыха «Эдельвейс»).
Сегодня «Эдельвейс» представляет из себя деревянные отдельно стоящие строения с печным отоплением.
В 3 км от базы ведет свое начало туристическая тропа на Висячий камень и о. Радужное, недалеко находится горнолыжная трасса.
Читайте далее
-
Красноярскому краю дадут почти 60 млн на туристическую инфраструктуру
Деньги будут выделены в следующем году на реализацию местных проектов.23.08.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске продают участок Дрокинской горы
Объявление о продаже участка Дрокинской горы появилось на сайте Avito. Его автор — агентство «Зеленка». За территорию в 9,6 га просят 100 млн рублей.08.08.2022Новости ДККрасноярск