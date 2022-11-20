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Объявлены торги на разработку ПСД реконструкции турбазы «Эдельвейс»

Объявлены торги на разработку ПСД реконструкции турбазы «Эдельвейс»
Иллюстрация: travel.yandex.ru

В природном парке Ергаки Красноярского края собираются реконструировать туристическую базу «Эдельвейс».

#НОВОСТИ

Заказчик работ КГКУ «Туристский информационный центр», финансирование — бюджета региона, выполнить работы необходимо до 13 декабря 2022.

За 8 млн рублей предлагается:

  • провести инженерно-геологические изыскания,
  • обследование зданий турбазы,
  • разработать генеральный план,
  • разработать и дизайн-проект,
  • составить смету 

реконструкции «Туристической базы в горном урочище «Ергаки» (база отдыха «Эдельвейс»).

Сегодня «Эдельвейс» представляет из себя деревянные отдельно стоящие строения с печным отоплением.

В 3 км от базы ведет свое начало туристическая тропа на Висячий камень и о. Радужное, недалеко находится горнолыжная трасса.

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Автор: Петр Савельев
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