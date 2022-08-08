В Красноярске продают участок Дрокинской горы

Объявление о продаже участка Дрокинской горы появилось на сайте Avito. Его автор — агентство «Зеленка». За территорию в 9,6 га просят 100 млн рублей.

Территория, которая выставлена на продажу, находится в Емельяновом районе в СНТ Палати. Автор объявления называет Дрокинскую городу въездными воротами в город.

Он отмечает, что Красноярска планирует отпраздновать 400-летие, и именно Дрокинская гора может стать визитной карточкой города.

«Все, у кого есть интересные, классные идеи, что должно быть на горе — пишите, звоните. Может совместными усилиями получится сделать наш город на одну локацию интереснее!» — пишет автор объявления.

Кроме того, он обращается к властям с предложением обратить внимание на данный участок:

«Предлагаем администрации города и края создать ещё одну точку на карте, которую полюбят жители и запомнят гости нашего города!»

Ранее DK.RU сообщал, что Дрокинскую гору сделали объектом культурного наследия. Новый статус исключает строительство капитальных сооружений на территории.

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