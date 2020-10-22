Дрокинскую гору в Красноярском крае сделали объектом культурного наследия

Новый статус подразумевает запрет на строительство капитальных сооружений. Гора связана с историческими событиями периода Гражданской войны - в частности, со сражением с Колчаком 6 января 1920 года.

Дрокинскую гору в Емельяновском районе Красноярского края включили в единый государственный реестр объектов памятников истории и культуры. Об этом сообщили в региональной службе по государственной охране объектов культурного наследия.

На горе проходило сражение на подступах к Красноярску с частями Александра Колчака - руководителя Белого движения во время Гражданской войны. Также на Дрокинскую гору в 1943 году упал американский бомбардировщик, который перегоняли по маршруту Аляска — Сибирь в рамках ленд-лиза.

В феврале 2019 года на Дрокинской горе установили православный крест высотой 47 метров. Планировалось, что рядом с крестом построят храм. По данным Стройнадзора Красноярского края, крест относится к антенно-мачтовым сооружениям.