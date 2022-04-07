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В Красноярском крае строить и благоустраивать будут быстрее

В Красноярском крае строить и благоустраивать будут быстрее
Иллюстрация: pixabay.com

Территории края станут быстрее утверждать генпланы и выдавать разрешения на строительство, регистрацию нового жилья. Об этом сообщил губернатора края Александр Усс.

#НОВОСТИ

Он заявил, что в приоритете будет комплексная застройка — теперь рядом с жильем должны будут строить социальные объекты и объекты дорожной инфраструктуры.

На ускоренное благоустройство территорий выделят 2,5 млн руб. Первые зримые изменения к концу нынешнего строительного сезона можно будет увидеть в Норильске — там разработана программа радикального социально-экономического обновления до 2035 года.

Кроме того, преобразования ждут и Красноярск — столица региона готовится отметить 400-летие.

Так, планируется, что в городе появится новый центр, который объединит районы Николаевки, мелькомбината и бывшего комбайнового завода. Ряд городских пространств будут благоустраивать, создавая комплексные городские пространства.

«Серьёзный объём финансирования благоустройства призван закрепить курс на то, чтобы наши города и веси менялись к лучшему. Главные условия успеха в этой работе остаются прежними — заинтересованное, рачительное отношение к использованию каждого бюджетного рубля и активное включение в неё самих жителей», — подчеркнул Александр Усс.

Ранее DK.RU сообщал, что с начала 2022 года в Красноярском крае построили 2771 новую квартиру. При этом количество заявок со стороны застройщиков катастрофически сократилось.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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