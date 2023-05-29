Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.05
79,96
85,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Лето: отдыхаем или работаем?

Лето: отдыхаем или работаем?
Иллюстрация: ДК

«Деловой квартал» поинтересовался у красноярских предпринимателей, планируют ли они какие-либо активности летом этого года или постараются максимально сэкономить силы для высокого сезона?

#МНЕНИЯ

Традиционно лето считается мертвым сезоном во многих отраслях. Однако в современном мире это далеко не всегда справедливо. 

Лето: отдыхаем или работаем? 1Инна Шамрай
основатель школы
«Солнечный город»

Первая активность на это лето — обучение в Москве и Волгограде по корпоративной антропологии. Кроме этого, в июне для детей 1…9 классов будем проводить бизнес-игру по взаимодействию человека и города. Причем дети эту игру проектируют сами. Проводить ее будем на юге края в сотрудничестве с Русским географическим обществом. Кроме того, наши дети будут участвовать в археологических раскопках в Туве и экспедиции в Ергаки.

Лето: отдыхаем или работаем? 2Игорь Артемьев
налоговый советник

У нашей семьи уже несколько лет есть традиция на один месяц летом прекращать любую активность (кроме постоянных клиентов и экстренных задач). В остальное время мы ездим по разным регионам, где встречаемся с нашими деловыми парт­нерами. Это очень хороший способ совместить работу и отдых. Плюс этим летом мы хотим запустить подкаст, где с позиций экономиста и юриста будем рассматривать происходящие события. Первые из них планируем выпустить в августе 2023.

Лето: отдыхаем или работаем? 3

Жанна Прохоренко
сооснователь магазинов LEBOX и LEBOX health

Этим летом, как и в прошлые годы, мы сделали у одного из наших магазинов импровизированную террасу, которую очень красиво оформили. Получилась уютная зона, располагающая к общению, встречам. Выбирая там парфюм, можно присесть, поделиться впечатлениями за чашкой кофе. В этом году планируем расширить функционал этой зоны и проводить там встречи с экспертами из разных сфер, чтобы обогатить наших покупателей новыми знаниями и впечатлениями.

Лето: отдыхаем или работаем? 4

Павел Сачков
руководитель Сосновоборского завода
металлоконструкций и резервуарного оборудования

В ближайших планах ввести в эксплуатацию собственную лабораторию неразрушающего контроля. Также работаем над расширением площади под малярный цех, а для повышения качества продукции и подготовки поверхностей под покраску приобретаем в ближайшее время установку дробеструйной очистки. И традиционно летом у нас серьезный проект по изготовлению газоходов из черной и нержавеющей стали. В прошлом году таких было изготовлено на 500 т.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Из Красноярска в столицу запускают аэробусИз Красноярска в столицу запускают аэробус
  • Стали известны подробности празднования Дня города в КрасноярскеСтали известны подробности празднования Дня города в Красноярске
  • В Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на БугачеВ Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на Бугаче
  • Дом за 85 млн остается самым дорогим среди продающихся в Красноярске коттеджейДом за 85 млн остается самым дорогим среди продающихся в Красноярске коттеджей
  • Красноярск на выходных ждет масштабных ремонт дорогКрасноярск на выходных ждет масштабных ремонт дорог
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.