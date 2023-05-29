Лето: отдыхаем или работаем?

«Деловой квартал» поинтересовался у красноярских предпринимателей, планируют ли они какие-либо активности летом этого года или постараются максимально сэкономить силы для высокого сезона?

Традиционно лето считается мертвым сезоном во многих отраслях. Однако в современном мире это далеко не всегда справедливо.

Инна Шамрай

основатель школы

«Солнечный город»

Первая активность на это лето — обучение в Москве и Волгограде по корпоративной антропологии. Кроме этого, в июне для детей 1…9 классов будем проводить бизнес-игру по взаимодействию человека и города. Причем дети эту игру проектируют сами. Проводить ее будем на юге края в сотрудничестве с Русским географическим обществом. Кроме того, наши дети будут участвовать в археологических раскопках в Туве и экспедиции в Ергаки.