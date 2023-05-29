Лето: отдыхаем или работаем?
«Деловой квартал» поинтересовался у красноярских предпринимателей, планируют ли они какие-либо активности летом этого года или постараются максимально сэкономить силы для высокого сезона?
Традиционно лето считается мертвым сезоном во многих отраслях. Однако в современном мире это далеко не всегда справедливо.
Инна Шамрай
основатель школы
«Солнечный город»
Первая активность на это лето — обучение в Москве и Волгограде по корпоративной антропологии. Кроме этого, в июне для детей 1…9 классов будем проводить бизнес-игру по взаимодействию человека и города. Причем дети эту игру проектируют сами. Проводить ее будем на юге края в сотрудничестве с Русским географическим обществом. Кроме того, наши дети будут участвовать в археологических раскопках в Туве и экспедиции в Ергаки.
Игорь Артемьев
налоговый советник
У нашей семьи уже несколько лет есть традиция на один месяц летом прекращать любую активность (кроме постоянных клиентов и экстренных задач). В остальное время мы ездим по разным регионам, где встречаемся с нашими деловыми партнерами. Это очень хороший способ совместить работу и отдых. Плюс этим летом мы хотим запустить подкаст, где с позиций экономиста и юриста будем рассматривать происходящие события. Первые из них планируем выпустить в августе 2023.
сооснователь магазинов LEBOX и LEBOX health
Этим летом, как и в прошлые годы, мы сделали у одного из наших магазинов импровизированную террасу, которую очень красиво оформили. Получилась уютная зона, располагающая к общению, встречам. Выбирая там парфюм, можно присесть, поделиться впечатлениями за чашкой кофе. В этом году планируем расширить функционал этой зоны и проводить там встречи с экспертами из разных сфер, чтобы обогатить наших покупателей новыми знаниями и впечатлениями.
руководитель Сосновоборского завода
металлоконструкций и резервуарного оборудования
В ближайших планах ввести в эксплуатацию собственную лабораторию неразрушающего контроля. Также работаем над расширением площади под малярный цех, а для повышения качества продукции и подготовки поверхностей под покраску приобретаем в ближайшее время установку дробеструйной очистки. И традиционно летом у нас серьезный проект по изготовлению газоходов из черной и нержавеющей стали. В прошлом году таких было изготовлено на 500 т.