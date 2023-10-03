В «зеленом» поле: эко-повестка бизнеса выходит за рамки отдельных компаний

Стремление крупного бизнеса соответствовать мировым экологическим и социальным стандартам заставляет их находить новые пути работы с поставщиками.

Передать по цепочке

Для промышленных предприятий России так называемое устойчивое развитие давно перестало быть чем-то новаторским, превратившись в стандартную практику. Ключевую роль в ней играет повышенное внимание к социальным и экологическим аспектам, а также качеству управления ими (ESG). Причем не только в том, что касается внутренних процессов в самих компаниях, но и работы с поставщиками.

По сути, речь здесь идет об ответственном потреблении и переносе его принципов на жизнь бизнеса. Тема эта довольно новая. И если в обыденной жизни мы уже привыкли к риторике раздельного сбора мусора, отказа от одноразовой упаковки, сокращению использования пластика, то в корпоративном сегменте задача сложнее. Но решать ее, тем не менее нужно», — отметил вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков, выступая на недавно прошедшем саммите «Сибирская перспектива».

Мероприятие, проходившее в Красноярске уже в третий раз, было посвящено как раз ответственному потреблению в промышленности. В частности, речь шла о работе с контрагентами крупных компаний.

Ответственная цепочка поставок — это один из краеугольных камней в повестке устойчивого развития. Мало декларировать свое стремление быть „зеленым“ — важно, чтобы и те, с кем ты работаешь, стремились к этому. Нужно транслировать эти приоритеты по всей цепочке межкорпоративных отношений», — сказал Жуков.

Подобная практика сегодня распространена во многих российских компаниях. Проведенное Центром макроэкономических исследований НИФИ изучение ESG-стратегий 19 металлургических компаний и пяти крупных ритейлеров выявило, что в общей сложности они предъявляют к своим поставщикам более 670 различных экологических и социальных требований.

Металлургия сегодня вообще является лидером в этой сфере. Среди российских компаний наиболее активно в этом направлении работают „Металлинвест“, ОМК, „Полиметалл“, „Полюс“ и „Норикель“. У последнего, кстати, самый большой перечень требований к своим контрагентам — 54 обязательных и 49 рекомендуемых», — рассказала руководитель направления «Устойчивое развитие» НИФИ Екатерина Копалкина.

При этом она отметила, что большинство компаний сейчас используют весьма обтекаемые формулировки, диктуя поставщикам свои ESG-правила, что позволяет тем доказывать свое соответствие этим требованиям, что называется «на словах» — не оперируя фактическими данными.

В ситуации сегодняшней актуальности ESG-повестки такое отношение неправильно. Поэтому мы рекомендовали всем участникам нашего исследования внести в свои требования более конкретные метрики», — сказала Копалкина.

Однако и этого может не хватить, уверен руководитель направления по работе с трудовыми коллективами и КСО «Объединенной металлургической компании» Петр Грейдинг. Он считает, что для получения полного эффекта нужна внутренняя ориентированность на ESG-цели.

Чтобы система работала в полной мере, у каждого участника цепочки должны быть своя система ценностей в план ответственного потребления и производства. Это, действуя вкупе с обязательными требованиями, и даст нужный эффект», — считает он.

Человек в фокусе

Помимо отношений с поставщиками, ответственное потребление в российских промышленных компаниях все больше проникает и в сферу коммуникаций с коллективами. Как рассказала директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко, в последнее время эта тема начала очень часто звучать в волонтерских проектах сотрудников компании. Собственно поэтому она и стала темой саммита.

О том же говорила и директор департамента социальной политики металлургической группы Ирина Жуйкова:

Проекты наших волонтеров сейчас перестают быть сугубо локальными и переходят в разряд инфраструктурных. В том, числе и касающихся ответственного потребления. Например, наши волонтеры убирают город от металлолома и реализуют другие экологические инициативы».

В целом, по оценке Жуйковой, такой подход является крайне эффективным инструментом реализации социальной стратегии, поскольку позволяет формировать внутри коллективов сообщества единомышленников, а это укрепляет позиции компаний на рынке труда.

В сегодняшней ситуации очень важно объединять сотрудников, чтобы они чувствовали близкое плечо, на которое можно опереться. Поэтому мы в „Норникеле“ не меняем приоритеты нашей соцстратегии и не сокращаем расходов на нее. Например, в этом году только в рамках грантовой программы „Мир новых возможностей“ нами будет распределено порядка 155 млн рублей, из которых на Таймыр выделено 70 млн, Кольский полуостров — 55 млн и Забайкалье — 25 млн», — рассказала Жуйкова.

Не собираются норильские металлурги сокращать и расходы на свои экологические проекты. Как отметил Владимир Жуков, ESG-приоритеты «Норникеля» не поменялись после событий 2022.

Да, некоторые проекты пришлось перепроектировать, с учетом новой логистики поставок, из-за чего они чуть сместились по времени. Но в целом все наши планы в силе», — сказал он.

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