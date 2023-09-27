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В Норильске запустят инвестиционный акселератор для малого и среднего бизнеса

В Норильске запустят инвестиционный акселератор для малого и среднего бизнеса
Автор фото: rawpixel.com. Иллюстрация: freepik.com

Участники и наставники программы совместно будут прорабатывать новые бизнес-проекты, которые потом покажут реальным инвесторам.

#НОВОСТИ

В Норильске стартует программа «GR-акселератор», нацеленная на развитие инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Ее инициаторами и организаторами являются «Норникель» и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Суть программы в том, что предприниматели, при поддержке менторов, в течение трех месяцев будут разрабатывать свои проекты и собирать команды под них.

По завершении этой работы наработки покажут в Москве представителям «Норникеля» и независимым инвесторам. По планам, произойдет это в декабре 2023. Наиболее перспективные идеи, прошедшие акселератор, смогут участвовать в программах финансовой поддержки предпринимателей, проводимых металлургами.

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Автор: Петр Савельев
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