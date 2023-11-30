Сибирские университеты подключились к развитию северной металлургии

Совместно с таймырскими металлургами они будут заниматься инновациями и различными исследованиями красноярской Арктики.

Сибирский федеральный университет (СФУ) и Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского (ЗГУ) договорились с «Норникелем» о совместной работе. Соответствующее соглашение было подписано во время третьего конгресса молодых ученых, который проходит в эти дни.

Ключевая цель соглашения: объединить компетенции сторон в рамках исследования вечной мерзлоты, климатических изменений в Арктике, биотехнологий и искусственного интеллекта, а также внедрения инновационных технологий в производство.

Соглашение фиксирует его очередной этап, пересборку существующих программ с учетом заявленных нами в программе „Приоритет 2030“ направлений. Так, целенаправленная работа в направлении климатических исследований и трансформации инженерного образования, упакованная в формат стратегических проектов программы, дала результат, позволила нам приобрести новые компетенции, появились интересные наработки», — рассказал ректор СФУ Максим Румянцев.

Помимо означенного выше соглашением предусмотрена поддержка образовательных проектов. В частности, речь идет о проведении совместных мероприятий, полевых школ и стажировок для студентов и магистрантов университетов.

Сотрудничество „Норникеля“ и двух университетов открывает новые горизонты для научных исследований, инновационной деятельности и подготовки высококлассных специалистов, способствуя устойчивому развитию регионов Крайнего Севера и промышленности в целом. Наша цель — подготовить экспертов, которые будут на переднем крае инноваций и готовы решать глобальные задачи», — отметила вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

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