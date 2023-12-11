В Норильске сдали первые объекты реновации города

Реализация плана реновации Норильска началась два года назад. На днях первые три ее объекта были введены в эксплуатацию.

В Норильске сдали первый дом, построенный по программе реновации. Ключи первым жильцам вручил лично министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.

Отрадно видеть, что здесь уже несколько лет реализуется один из самых крупных комплексных планов развития в Арктике. И сегодня мы открываем новые объекты для горожан и промышленности. Хорошие темпы реализации плана могут стать основой для его масштабирования и в других арктических регионах», — сказал министр.

Напомним, что реализация программы реновации Норильска началась в 2021, с подписания четырехстороннего соглашения между Минвостокразвития, властями Красноярского края и Норильска, а также «Норникелем». Рассчитана она до 2035. В ее рамках планируется построить новое жилье и ряд социально-культурных объектов. На эти цели будет выделено 120 млрд рублей, 81,3 млрд из которых — вложат металлурги.

Первый реновационный дом начал строиться еще в 1990-х, но работы были прекращены. Чтоб реконструировать и перепланировать его, а потом и достроить, понадобилось меньше года. В здании 90 квартир — 18 студий, 38 однокомнатных, 25 двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир. Все они укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Жить здесь будут специалисты, приглашенные для работы в Норильском дивизионе «Норникеля». Помимо этого дома в высокой степени готовности находятся еще четыре — две девятиэтажки в центре города и две шестиэтажки в Талнахе. Сдать их планируется в 2024.

Сегодня стройка идет не только в Норильске. Мы зашли уже и в Оганер, и в Талнах. В городе не было строек 60 лет, поэтому нам пришлось начинать все практически с нуля. И главное было — стартовать. Теперь же наша задача — удерживать темпы. И компания не планирует их снижать», — отметил руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин.

Помимо этих объектов в конце прошлой недели в Норильске введен в эксплуатацию современный комплекс для оперативных служб на Надеждинском металлургическом заводе, включающий пожарное депо и гаражный комплекс газоспасательной службы, а также новая ледовая арена «Айсберг» в Талнахе, построенная по инициативе «Норникеля».

Сегодня в российской Арктике реализуются проекты мирового масштаба. Многие наши арктические города имеют сильных партнеров — предприятия, которые, принимают активное участие в их долгосрочном развитии. Те решения, которые применяются в Норильске, и включенность „Норникеля“ городские процессы, могут служить моделью и тиражироваться — в части технологий, механизмов государственно-частного партнерства, цифровизации, направлений развития социальной среды и транспортной инфраструктуры», — добавил Алексей Чекунков.

Помимо реновации в северном городе реализуется программа «Чистый Норильск». По сути, это генеральная уборка города и прилегающих территорий. По информации Уткина, на сегодня из 500 объектов, запланированных к сносу (это разного рода недострои, заброшенные, аварийные здания), 330 уже ликвидированы, убрано около миллиона тонн мусора и 75 тыс. тонн металлолома. Рассчитана эта программа на 10 лет. Объем инвестиций в нее составит порядка 40 млрд рублей.

Читайте также:

«В масштабе жизни»: как устроена норильская Серная программа

Запуск проекта — это лишь первая часть масштабной экомодернизации крупнейших предприятия красноярской Арктики.