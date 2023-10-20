На объектах реновации Норильск опробуют новую цифровую платформу для стройки

Наработки в этой области впоследствии будут масштабированы на весь город и не только.

В Норильске началось тестирование новой цифровой платформы для управления строительством. Пилотными проектами стали объекты реновации северного города, сообщили в пресс-службе «Норникеля», который и разработал программу.

В основе платформы лежит BIM-моделирование. Суть его в создании цифровых моделей зданий и сооружений.

Благодаря этой платформе документы, описывающие процесс строительства, живут в цифровой форме, а обмен данными между участниками стройки ускоряется. Такое решение также помогает выявить ошибки проектирования, отклонения от проектной документации: все это экономит время и деньги на исправления», — рассказали в «Норникеле».

Как рассказал руководитель проектов направления развития технологий в строительстве металлургического концерна Роберт Урманчеев, по завершении тестирования, будет создана единая цифровая среда, в которой смогут взаимодействовать все участники строительства.

Напомним, что реновация Норильска рассчитана до 2035. Общий объем инвестиций в нее составит 120 млрд рублей, 81,3 млрд из которых вложит «Норникель». Плюс к этому компания выделила еще 150 млрд рублей на реализацию проектов, не вошедших в программу обновления северного города.

Нам нужно следить, чтобы деньги расходовались правильно: строить быстрее, экономить там, где это возможно. Перенос строительных процессов в цифру поможет этого добиться», — отметил заместитель директора по развитию активов Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Ткаченко.

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