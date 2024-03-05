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Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок

Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок
Иллюстрация: пресс-служба Hoff

На рынок товаров для дома и ремонта Красноярска заходит крупный игрок — сеть Hoff. «ДК» узнал подробности запуска проекта и поговорил с экспертами рынка о главных тенденциях и конкурентной среде.

#БИЗНЕС

Hoff в Красноярке — большие площади, новый формат  

Гипермаркеты мебели и товаров для дома Hoff — проект с российскими корнями. Бизнес был основан в 2008 экс-топами «М.Видео» Михаилом Кучментом и Александром Зайонцем. Изначально проект работал по франшизе австрийского ритейлера Kika, а с 2011 начал развиваться под брендом Hoff. 
 
После ухода из России шведского мебельного ритейтера IKEA, Hoff стал главным игроком на рынке мебели и товаров для дома. Hoff сегодня — это порядка 60 магазинов, работающих в крупнейших городах страны. В 2024 первая торговая точка мебельного ритейлера появится и в Красноярске. 
Гипермаркет в Красноярске мы планируем открыть до сентября 2024», — рассказал DK.RU Матвей Кротов, заместитель директора по продажам сети Hoff.
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок 1
Гипермаркет Hoff в Красноярске начнет работать в ближайшие шесть месяцев
Иллюстрация: пресс-служба Hoff
 
Гипермаркет Hoff будет расположен на цокольном этаже ТРЦ «Июнь». Общая площадь торгового пространства — 8,5 тыс. кв. м. (для сравнения: торговая площадь «Леруа Мерлен» в ТРЦ «Планета» — 12 тыс. кв. м.).  
 
Hoff в Красноярске откроется в новом для сети формате.    
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок 2Магазин будет отличаться по формату как от магазинов конкурентов, так и многих наших гипермаркетов. Он будет спланирован в соответствии с этапами обустройства квартиры. Открывать магазины в таком формате мы начали еще в прошлом году. Идея такой планировки состоит в том, что покупатели смогут приобрести все товары для обустройства дома в одном месте — от мебели до декора. В гипермаркете будут представлены рум-сеты с готовыми вариантами дизайна разных комнат, напротив которых можно будет найти все необходимые дополнительные товары для создания уюта — текстиль, декор и другие аксессуары для дома. В этом состоит наше конкурентное преимущество», — рассказал Матвей Кротов.  

Рынок сбавил обороты 

Открытие Hoff в Красноярске происходит на фоне трансформации российского рынка товаров для дома, ремонта и дачи (DIY, Household, Furniture). Ключевая тенденция — рынок перестал расти прежними темпами. 
 
Аналитическое агентство Infoline приводит такие оценки: по итогам первого полугодия 2023 продажи крупнейших DIY-сетей (товары для дома и строительства — do it yourself) составили 471,25 млрд рублей. Динамика к 2022 всего +6%. Это в два раза ниже, чем в 2022 (динамика 2022 в сравнении с 2021 — 13%), и в пять раз ниже, чем в 2021 (динамика 2021 в сравнении с 2020 — 32%).
По нашим предварительным оценкам, прирост рынка DIY-товаров в 2023 составил около 5-6% в рублевом выражении. Позитивной динамике способствовали льготная ипотека и повышение спроса на ИЖС. Все больше россиян мечтают о собственном доме, что стимулирует рост загородного строительства. Вместе с тем растет сопутствующий сектор товаров для отдыха на природе», — отмечает Екатерина Жмурова, руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Леруа Мерлен». 
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок 3
Выручка крупнейших DIY-ритейлеров заметно замедлилась  
Иллюстрация: аналитическое агентство Infoline
 

Онлайн-покупки — один шаг до рубежа в 50%

Сразу несколько трансформационных процессов запустил уход из России знакового игрока — компании IKEA. Во-первых, это перераспределило покупательские потоки. Оставшиеся на рынке сети товаров для дома и ремонта фиксировали рост покупательского трафика в оффлайн-магазинах. Звучали разные оценки — от 20 до 40% (главным образом это касалось регионов присутствия IKEA). 
 
Вторая и главная тенденция — перетекание покупателей из оффлайн-точек на маркетплейсы. 
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок 4В прошлом году доля онлайн-продаж в DIY-ритейле уже превышала 30%. Мы ожидаем, что рост онлайн-сектора опережающими темпами продолжится: по итогам 2024 он может перешагнуть рубеж в 50%. Уже сейчас потребители предпочитают приобретать многие товары онлайн, используя доставку или самовывоз. Это касается в первую очередь недорогих декоративных товаров и аксессуаров, а также некоторых строительных групп товаров. Тем не менее для совершения покупок, которые имеют высокий средний чек, люди продолжат посещать магазины, чтобы получить консультацию и не ошибиться с выбором», — говорит Екатерина Жмурова. 
О росте онлайн-сегмента говорят и в Hoff. Так, по итогам 2023 выручка сети от онлайн-продаж выросла на 23% и составила 24,6 млрд рублей. Выручка от розницы показала динамику в 13% (в абсолютных цифрах — 56,1 млрд рублей).
 
Аналитики Infoline отмечают, что пальму первенства в онлайн-продажах держат не омниканальные (одновременно развивают оффлай-магазины и онлайн-продажи — Прим.ред.) ритейлеры, а маркетплейсы. 
По итогам первого полугодия 2023 все крупнейшие омниканальные ритейлеры за исключением online-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показали сокращение доли на рынке электронных продаж DIY-ассортимента: от 0,2 процентных пункта в торговой сети «Бауцентр» до 5,6 п.п. в СТД «Петрович». На этом фоне динамично поднимались продажи на маркетплейсах. Ozon расширил свое влияние на рынке с 14,5% до 24,6%, Wildberries — с 3,8% до 6,6%», — отмечают аналитики Infoline.
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок 5
Маркетплейсы теснят омниканальных ритейлеров в онлайне 
Иллюстрация: аналитическое агентство Infoline
 

Экспансия федералов и стратегии местных игроков 

Красноярский рынок товаров для дома, ремонта и дачи развивается по собственному — «региональному» сценарию. Наряду с федеральными и международными компаниями, значительную долю рынка держат местные ритейлеры (торговая сеть «Водолей», сеть «Дедал», сеть «Вираж», мебельный гипермаркет «Командор» и проч.).  
 
Развит в Красноярске и такой формат как торговые комплексы. Такие площадки объединяют под одной крышей различные бренды и товары для дома и ремонта (комплекс домашних решений Dommer, мебельный ТЦ «Континент» и др.). Не менее 5% рынка занимает неструктурированная розница — базы и рынки. 

Справка

 
По данным информационного сервис 2ГИС, в Красноярске в категории «Отделочные материалы» работает порядка 300 компаний, в категории «Товары для ремонта» — порядка 550.
 
Лидер DIY-сегмента в Красноярске так же, как и в России в целом — «Леруа Мерлен» (представлен тремя гипермаркетами). Ритейлер приводит такие данные: за последние полгода более половины жителей Красноярска хотя бы один раз совершали покупку в магазинах сети. 83% называют «Леруа Мерлен» как место покупки товаров для ремонта и обустройства дома.
 
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок 6
Лидер DIY-сегмента в Красноярске — «Леруа Мерлен»
Иллюстрация: пресс-служба «Леруа Мерлен» 
 
Девятью торговыми точками в Красноярске представлена сеть «ВсеИнструменты.ру» (входит в топ-5 DIY-ритейлеров России). 
 
В Hoff также допускают, что сеть не ограничится в Красноярске одной торговой точкой. 
Пока что мы открываем один магазин в регионе и будем следить за тем, как он развивается и насколько повышается интерес жителей города к нашим товарам. Не исключаем возможности открытия дополнительных точек в будущем», — отмечает Матвей Кротов. 
Усиление экспансии федеральных ритейлеров в регионы — еще один очевидный тренд рынка. В борьбе за внимание и кошелек покупателя местные ритейлеры делают ставку не только на лояльность, но и на четкую сегментацию аудитории. 
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок 7Большие сети работают с очень обширной аудиторией. Такой покупатель стремится экономить буквально на всем — от корпусной мебели до гвоздя. Однако, если мы говорим не о масс-маркете, а о покупателе с доходом выше среднего и тем более состоятельном покупателе — таких людей интересуют в первую очередь высокое качество товара и эксклюзивные позиции. И, конечно же, профессиональный сервис — от грамотной консультации по выбору товара до организации доставки. Это фундамент успешной работы даже на фоне растущей конкуренции. 2023 был хорошим годом — мы отработали с плюсом. Думаю, что 2024 будет таким же успешным», — уверена Татьяна Григорьева, основательница магазина света, мебели и декора Svetlove.   

Фото в материале: пресс-служба Hoff, пресс-служба «Леруа Мерлен», retailer.ru, из личного архива спикеров. Инфографика: аналитическое агентство Infoline. 

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Автор: Наталья Повольнова
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