Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок
На рынок товаров для дома и ремонта Красноярска заходит крупный игрок — сеть Hoff. «ДК» узнал подробности запуска проекта и поговорил с экспертами рынка о главных тенденциях и конкурентной среде.
Hoff в Красноярке — большие площади, новый формат
Гипермаркет в Красноярске мы планируем открыть до сентября 2024», — рассказал DK.RU Матвей Кротов, заместитель директора по продажам сети Hoff.
Магазин будет отличаться по формату как от магазинов конкурентов, так и многих наших гипермаркетов. Он будет спланирован в соответствии с этапами обустройства квартиры. Открывать магазины в таком формате мы начали еще в прошлом году. Идея такой планировки состоит в том, что покупатели смогут приобрести все товары для обустройства дома в одном месте — от мебели до декора. В гипермаркете будут представлены рум-сеты с готовыми вариантами дизайна разных комнат, напротив которых можно будет найти все необходимые дополнительные товары для создания уюта — текстиль, декор и другие аксессуары для дома. В этом состоит наше конкурентное преимущество», — рассказал Матвей Кротов.
Рынок сбавил обороты
По нашим предварительным оценкам, прирост рынка DIY-товаров в 2023 составил около 5-6% в рублевом выражении. Позитивной динамике способствовали льготная ипотека и повышение спроса на ИЖС. Все больше россиян мечтают о собственном доме, что стимулирует рост загородного строительства. Вместе с тем растет сопутствующий сектор товаров для отдыха на природе», — отмечает Екатерина Жмурова, руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Леруа Мерлен».
Онлайн-покупки — один шаг до рубежа в 50%
В прошлом году доля онлайн-продаж в DIY-ритейле уже превышала 30%. Мы ожидаем, что рост онлайн-сектора опережающими темпами продолжится: по итогам 2024 он может перешагнуть рубеж в 50%. Уже сейчас потребители предпочитают приобретать многие товары онлайн, используя доставку или самовывоз. Это касается в первую очередь недорогих декоративных товаров и аксессуаров, а также некоторых строительных групп товаров. Тем не менее для совершения покупок, которые имеют высокий средний чек, люди продолжат посещать магазины, чтобы получить консультацию и не ошибиться с выбором», — говорит Екатерина Жмурова.
По итогам первого полугодия 2023 все крупнейшие омниканальные ритейлеры за исключением online-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показали сокращение доли на рынке электронных продаж DIY-ассортимента: от 0,2 процентных пункта в торговой сети «Бауцентр» до 5,6 п.п. в СТД «Петрович». На этом фоне динамично поднимались продажи на маркетплейсах. Ozon расширил свое влияние на рынке с 14,5% до 24,6%, Wildberries — с 3,8% до 6,6%», — отмечают аналитики Infoline.
Экспансия федералов и стратегии местных игроков
Справка
Пока что мы открываем один магазин в регионе и будем следить за тем, как он развивается и насколько повышается интерес жителей города к нашим товарам. Не исключаем возможности открытия дополнительных точек в будущем», — отмечает Матвей Кротов.
Большие сети работают с очень обширной аудиторией. Такой покупатель стремится экономить буквально на всем — от корпусной мебели до гвоздя. Однако, если мы говорим не о масс-маркете, а о покупателе с доходом выше среднего и тем более состоятельном покупателе — таких людей интересуют в первую очередь высокое качество товара и эксклюзивные позиции. И, конечно же, профессиональный сервис — от грамотной консультации по выбору товара до организации доставки. Это фундамент успешной работы даже на фоне растущей конкуренции. 2023 был хорошим годом — мы отработали с плюсом. Думаю, что 2024 будет таким же успешным», — уверена Татьяна Григорьева, основательница магазина света, мебели и декора Svetlove.
Фото в материале: пресс-служба Hoff, пресс-служба «Леруа Мерлен», retailer.ru, из личного архива спикеров. Инфографика: аналитическое агентство Infoline.
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