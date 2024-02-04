В Красноярск заходит Hoff — бывший конкурент IKEA

Красноярск в свое время так и не дождался открытия IKEA. Зато у нас появится отечественный аналог — мебельный гипермаркет Hoff.

Уже известно, что местом дислокации гипермаркета станет ТРЦ «Июнь». Магазин разместят на цокольном этаже. Общая площадь торгового пространства — 8,5 тыс. кв. м. Оно будет поделено на сегменты, каждый соответствует определенному этапу обустройства квартиры. Так сказать, создает квартиру мечты по шагам.

Конкретная дата открытия пока не называется. Известно только, что это произойдет в 2024. В соседнем Новосибирске уже работает два «Хоффа».

По словам Вячеслава Малышева, директора Hoff региона «Сибирь», наш край является для бренда одним из стратегически важных регионов развития.

Мы не могли обойти вниманием такой крупный экономический, образовательный и культурный центр как Красноярск», — отметил г-н Малышев в комментарии «Сибновостям».

Добавим, гипермаркеты мебели и товаров для дома под брендом Hoff работают с 2008. Их основателями стали экс-акционеры «М.Видео», бывшие партнеры австрийской компании Kika Александр Зайонц и Михаил Кучмент.

Изначально продажи товаров «Хоффа» шли в основном через интернет. В настоящее время по России открыто 60 торговых пространств.

До ухода из России IKEA гипермаркет Hoff занимал второе место по объемам продаж предметов для дома и интерьера. Однако, в отличие от скандинавского бренда, у российского нет собственного узнаваемого визуального ДНК. Многие товары в Hoff родом из Китая и продаются в маркетплейсах под другим именем.

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