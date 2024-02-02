Группа Food&Mood открыла «Нетипичную пельменную» в Светлогорске
Ресторанная группа Food&Mood открыла «Нетипичную пельменную» в курортном Светлогорске Калининградской области. Это третий филиал компании.
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0.75 Please на Патриках – самый амбициозный проект красноярских рестораторов за пределами Красноярска. «ДК» рассказывает, каким получился ресторан, рискнувший выйти на тесный гастрорынок Москвы.
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Главные рестооткрытия 2023 в Красноярске – от новиковской «Сыроварни» до морского «Садко»
В 2023 гастростолица Сибири приросла множеством новых заведений. Их запускали не только холдинги с красноярской «пропиской», но и рестораторы-варяги. Топ главных открытий – в обзоре «ДК».
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Топ ресторанных «закрытий» в Красноярске – обзор «ДК»
В 2023 ресторанный рынок Красноярска был богат на новые проекты. Однако некоторые, казалось, успешные заведения свернули свою работу. «ДК» рассказывает о том, какие бары и рестораны закрылись в 2023.
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Что откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производства
Одежда и посуда от рестораторов, заведения Аркадия Новикова и запуск крупнейшего в России завода по производству соков. «ДК» рассказывает, какие проекты появятся в Красноярске в 2024.