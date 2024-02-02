Группа Food&Mood открыла «Нетипичную пельменную» в Светлогорске

Ресторанная группа Food&Mood открыла «Нетипичную пельменную» в курортном Светлогорске Калининградской области. Это третий филиал компании.

«Нетипичная пельменная» находится в здании Янтарь-холла, где расположен концертный зал, музей, кафе, магазины и офисы. Янтарь-холл известен, в том числе благодаря тому, что там проходят игры КВН, среди них и «Голосящий КиВиН».

Генеральный директор Food&Mood Наталья Перова рассказала DK.RU, что ресторанная группа приняла решение расширить сеть, заведение работает не по франшизе. Выходить в другие регионы пока планов нет.

В новой «Нетипичной пельменной» 103 посадочных места, площадь составляет 320 кв. м, непосредственно зала — 200 кв. м. Формат такой же, как у точек в Красноярске. Инвестиции в проект не раскрываются.

В Красноярске сейчас работает два филиала «Нетипичной пельменной». Первое заведение открыли в 2016 в центре Красноярска, а вторую точку — в декабре прошлого года на месте мясного бара «Святые ребрышки» в здании ЦУМа. Также ресторанная группа развивает дрыга-бар «Лошадка».

Справка Светлогорск расположен на побережье Балтийского моря, в 30 км от Калининграда — столицы области. Является городом курортом федерального значения. Население составляет 16 207 человек (по данным переписи 2021). Калинградская область граничит с Польшей и Литвой, является самым западным регионом страны.

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