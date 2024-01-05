Главные рестооткрытия 2023 в Красноярске – от новиковской «Сыроварни» до морского «Садко»

В 2023 гастростолица Сибири приросла множеством новых заведений. Их запускали не только холдинги с красноярской «пропиской», но и рестораторы-варяги. Топ главных открытий – в обзоре «ДК».

Гурманские хинкали от Bellini

Крупнейший рестохолдинг Красноярска, Bellini Gastronomic Ecosystem, в 2023 запустил сразу несколько проектов – как новых, так и уже знакомых городу гастрофраншиз. В начале года Bellini открыл «Ромбабу» на правобережье – седьмая по счету кондитория разместилась в ТЦ «Красноярье». После реконструкции открылся гастропаб «Папа's» . Концепция заведения не поменялась, а вот внутренние процессы были усовершенствованы.

Под конец года Bellini запустил «Хмели-суМели» – первый для холдинга ресторан грузинской кухни. Заведение открылось на Взлетке на месте «Коко Шинель» (также входил в Bellini Gastronomic Ecosystem и был закрыт весной 2023). Фишка заведения – хинкали. В меню представлено не менее десятка начинок: от классических мясных до необычных гурманских.

Гастрокластер на ул. Павлова

Ресторатор Сергей Рыльков (развивает ресторан «Урарту») весной 2023 запустил сразу два проекта на ул. Павлова, рядом с культурным пространством «Каменка». Один из них – кафе итальянской кухни Pino, в меню которого пицца, паста, брускеты. Второй проект – открытый по соседству с Pino гриль-бар Beef Coin.

Новый «Север» на старом месте

Ресторан «Север» открылся летом 2023 на месте одноименного заведения на ул. Ленина (в советское время заведение с таким названием работало при гостинице «Норильснаба» – сейчас там находится гостиница «Север»). Кроме названия, которое сохранено из уважения к историческому прошлому, рестораны никак не связаны. В меню — блюда северной и русской кухонь с ориентиром на современность. Упор сделан на локальные продукты.

Трендовый Nikkei от 075 GROUP

Рестохолдинг Александра Митракова первым привел в Красноярск один из популярных гастрономических трендов последних лет – японско-перуанскую кухню Nikkei. Ресторан N’kei открылся летом 2023 в здании отеля Ibis. В меню – тирадито, севиче, боулы, салаты, много рыбы и морепродуктов.

Первое заведение Аркадия Новикова в Красноярске

Novikov Group зашел в Красноярск с козырей – флагманский проект рестохолдинга, ресторан «Сыроварня», открылся в Красноярске в ноябре 2023. Он запущен по франшизе, в результате сложных перипетий франчази проекта стал ресторанный холдинг Riesling Group (развивает кафе-бар New York, рестораны Bangkok и BOHO CHIC и др.). В меню – итальянские блюда, основой которых являются мягкие сорта сыра собственного производства.

Проекты рестораторов-варягов

В течение 2023 российский рестохолдинг DNK FOOD (базируется в Новосибирске и развивает порядка 50 заведений по всей России) запустил в Красноярске сразу два проекта. Первый – рестобар Spaten Haus, который расположен на третьем этаже в стерильной зоне аэропорта им. Дмитрия Хворостовского. Второй проект, паназиатское бистро NEMO, открылся в ТРЦ «Планета» в конце 2023.

«Садко» в прочтении Berrywood family

Под конец года Berrywood family запустил рестопроект в здании Речного вокзала на набережной Красноярска. Команда Дмитрия Журкина и Алексея Неймана возродила некогда главный премиальный ресторан города – «Садко» . Большую часть блюд в заведении готовят на открытой кухне. В меню упор сделан на морепродукты и рыбу, привезенные из разных городов страны и мира, а также Енисейской Сибири.