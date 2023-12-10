В Красноярске открылся новый паназиатский ресторан NEMO
8 декабря 2023 на втором этаже ТРЦ «Планета» начал работу ресторан паназиатской кухни NEMO.
Бистро NEMO появилось вместо корчмы «Вареники», принадлежавшей г-же Грималюк, которое закрылось вместе с кофейней Sugar Mama в феврале 2023.
ДК сообщал ранее, что паназиатское бистро NEMO планировалось открыть в ТРЦ «Планета» в ноябре 2023. Площадь заведения общепита составляет порядка 300 кв. м. Средний чек 1500 рублей.
Концепция заведения разработана DNK FOOD полностью самостоятельно, и не имеет отношения ни к одной франшизе. В перспективе альянс намерен тиражировать проект NEMO в других городах, в том числе и Москве.
Первое паназиатское бистро NEMO было запущено в центре Новосибирска в конце 2019 на месте бара Grelka.
Напомним, что это уже не первый проект DNK FOOD на красноярской земле. В октябре 2023 ДК сообщал, что альянс открыл в воздушной гавани столицы края рестобар Spaten Haus, который расположен на третьем этаже в стерильной зоне аэропорта им. Дмитрия Хворостовского на площадке, где ранее находился Harat’s Pub, закрытый весной 2023.
Рестобары Spaten Haus также представлены в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Храброво (Калининград), Пулково (Санкт-Петербург) и Сочи.
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