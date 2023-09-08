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Кафе «Кантри» в центре Красноярска снесли и частично открыли проезд по Мира

Кафе «Кантри» в центре Красноярска снесли и частично открыли проезд по Мира
Иллюстрация: t.me/gazetankk

Сейчас на месте скандально известного сооружения идет уборка строительного мусора.

#НОВОСТИ

Снос здания бывшего кафе «Кантри» в Красноярске завершен. Осталось убрать строительный мусор, оставшийся от сооружения. Об этом сообщил телеграм-канал «Наш Красноярский край».

Параллельно с завершением демонтажа, открыли движение по одной из полос пр. Мира на участке от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Дзержинского.

Теперь проехать в сторону железнодорожного вокзала можно будет напрямую. Ограничение на парковку автомобилей по ул. Диктатуры пролетариата будет действовать по-прежнему. Такая временная схема организации движения будет действовать до 23:00 часов 10 сентября 2023 года», — рассказали в мэрии Красноярска.

Снос здания бывшего кафе «Кантри» начался 26 августа 2023. До этого его владелица — основатель ресторанного холдинга Silverspoon Group Ольга Грималюк — несколько раз пыталась оспорить это решение в суде — в последний раз, летом этого года, но получила отказ. Теперь же Грималюк считает, что мэрия должна возместить ей 36,14 млн рублей убытков, которые она понесла из-за неправомочно выданного чиновниками разрешения на строительство. Соответствующий иск направлен в Арбитражный суд Красноярского края. Первое заседание назначено на 29 сентября 2023.

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Автор: Петр Савельев
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