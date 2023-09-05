WE ARE откроет в Красноярске итальянский ресторан

Ресторанное комьюнити WE ARE (SMITH, Mazel Tov! Veggy) запускает Villa Roberto. Заведение будет работать в формате семейного ресторана.

Проект откроют до конца 2023 на ул. Сурикова, 12. Площадь ресторана составит 350 кв. м. Средний чек заведения — 800-1000 рублей. Над дизайном нового заведения работала команда LEFTdesign. Инвестиции в проект не раскрываются.

В меню будут представлены классические итальянские блюда и блюда из различных регионов Италии. Также сейчас работают над алкогольной картой. Идея открыть заведение зародилась у WE ARE во время поездки в Италию.

Италия славится гастрономичностью, в каждом городе мы искали аутентичные ресторанчики, чтобы сильнее прочувствовать эту страну», — рассказала учредитель ресторанного комьюнити WE ARE Ольга Цветочкина.

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