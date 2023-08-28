Кофейня «Горки» с выпечкой от Nude Art Desserts открылась на набережной Дивногорска

Соосновательницей заведения стала Александра Цирюльникова — экс-шеф-кондитер Berrywood, LaFamille и 075 Group. Она рассказала «ДК» подробности о новой кофейне и ближайших планах на осень 2023.

Летом 2023 новыми заведениями прирос не только Красноярск, но и Дивногорск: недавно на набережной открылась кофейня «Горки». В качестве соосновательницы к ней присоединилась Александра Цирюльникова — бывший шеф-кондитер таких ресторанных холдингов, как Berrywood, La Famille group и 075 Group, преподаватель Института гастрономии СФУ.

В разговоре с «ДК» она рассказала, что запустить «Горки» предложила Дарина Чернавина — ученица Александры в ее авторском цехе Nude Art Desserts. Позже к команде присоединилась Анна Башлыкова — выпускница Института гастрономии СФУ, обучавшаяся в том числе и у Александры.

После поездки в Дивногорск мы влюбились в эту локацию, и когда нам предложили арендовать площадь, решили попробовать. Сильная команда, классный визуал, вкусная еда и любовь к своему делу — составляющие, благодаря которым у нас все получится», — говорит Александра Цирюльникова.

«Горки» работают на территории Милицейского парка — это муниципальная территория, поэтому место, где расположена кофейня, теперь в долгосрочной аренде: команда заключила договор на пять лет.

На запуск заведения с нуля ушло чуть больше двух месяцев: первые рендеры опубликовали в начале июня, а в третьей декаде августа «Горки» начали работу. Официальное же открытие запланировано на сентябрь.

Помните, как в детстве — катаешься с горок, потом бежишь домой, шарф летит с тебя, а ты с розовыми щеками на кухню, пить горячий чай с ароматной булкой... Бабушка от всей души насыпает в чай сахар с горочкой, и ты чувствуешь тепло, заботу и любовь ко всему миру», — так описывает атмосферу, которую создают в кофейне, Дарина Чернавина.

Александра Цирюльникова отмечает, что меню будет дополнять как сезонными новинками, так и позициями сибирской тематики.

Расширение меню осенними напитками уже планируется, а к зиме разработаем и сытные позиции — например, сендвичи и чиабатта. Когда запустим хлеба и выпечку в цехе Nude Art Desserts, начнем поставлять их и в „Горки“ тоже. А еще планируем специальный десерт именно для Дивногорска», — рассказала кондитер.

Сейчас средний чек «Горок» в пределах 500 рублей, станет ли он выше после расширения ассортимента, пока не известно.

За неделю работы, прошедшую после запуска 23 августа, у посетителей кофейни уже появились «любимчики». Самые востребованные позиции сейчас — выполненный в форме горы «Муравейник», десерт Роше, а также фирменные десерты цеха Nude Art Desserts — заварные кольца с начинками из локальных ягод Сибири. Из напитков популярнее других пока держится халвичный раф с белым шоколадом.

По словам Александры Цирюльниковой, со временем кофейня станет пространством, которое наполнится и мероприятиями — например, кино под открытым небом. При этом заведение функционирует в pet-friendly режиме, и не планирует менять этот формат.

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