Жерар Депардье откроет ресторан «ЖЕРАРНЯ» в Сибири
В Новосибирске активирован проект ресторана французского актера Жерара Депардье и сибирского ресторатора Дениса Иванова.
Реализация проекта была приостановлена в связи с локдауном, логистическими проблемами и скачками курсов валют. Информацию о возобновлении работ по проекту подтвердил сам Денис Иванов.
Новое заведение планируется открыть на втором этаже исторического особняка на Ленина, где на первом этаже здания сейчас работают рестораны «Жан Хуан Лу» и Veranda, — сообщает «Континент Сибирь».
В «ЖЕРАРНЕ» запланировано несколько залов, интерьеры разработаны архитектурным бюро Сергея Пергаева.
Кухня будет преимущественно французская, в нее войдут любимые блюда г-на Депардье, выпустившего собственную кулинарную книгу.
Открытие заведения, по словам ресторатора Иванова, ориентировочно намечено на начало 2024.
Жерар хотел открыть ресторан именно в Новосибирске, потому что для него, как для многих иностранцев, Сибирь ассоциируется с настоящей Россией. Кроме того, у Новосибирска всегда была важная миссия — соединять Запад и Восток. Для Депардье, любителя путешествовать, это играет особую роль. Думаю, и для Новосибирска присутствие Депардье на гастрономической карте города довольно символично. Нам хорошо известно влияние французской кухни на русскую. Поскольку мы открываем ресторан в памятнике архитектуры, одном из немногочисленных сохранившихся красивых купеческих особняков, это будет подчеркивать связь с той эпохой, когда французская кухня была во главе стола и у дворян, и у купеческого сословия. Мы надеемся, что новое заведение хорошо впишется в культурный код города», — поясняет концепцию ресторана г-н Иванов.
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