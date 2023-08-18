Мультиформатный бар «Но это не точно» откроется в Красноярске на Взлетке осенью 2023

В него войдут четыре заведения: бар с живой музыкой, рюмочная, паб и караоке. Начало работы запланировано на сентябрь этого года.

Осенью Красноярск прирастет еще одним баром: мультиформатное заведение под названием «Но это не точно» откроет двери в сентябре.

Команда, курирующая проект, рассказала «ДК», что в одном помещении на ул. Молокова, 21, разместят сразу четыре заведения.

Такие форматы уже работают в Новосибирске и Москве — это „Типография“ и „Депо“. У нас основной точкой станет бар с живой музыкой: красноярскими кавер-группами и приглашенными исполнителями из других городов. Еще будут рюмочная с фирменными настойками, паб с большим выбором импортного пива, и караоке-бар», — уточнили в команде проекта.

Отдельные названия для каждого из заведений на момент публикации неизвестны.

Также «ДК» рассказали, что в создание мультиформатного бара инвестировали более 25 млн рублей. Над его запуском работает команда, которая курировала открытие ночного клуба «Малина», диско-бара «Иксы», рестоклаба «Облака», кафе-бара Dandy Horse, бара «Че ПоЧем». Как писал «ДК», в 2017 проекты объединили в холдинг «Good пипл community».

Вход в «Но это не точно» будет свободным, но понадобится пройти фейс-контроль. Средний чек оценивают в 1 500 рублей.

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