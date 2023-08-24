В Красноярске откроется бар-магазин BOTTLE SHOP

Открытие бара-магазина запланировано на сентябрь. Это проект Романа Куликова и Владимира Верещагина (ILLEGAL BAR + Русский бар «Второе Дыхание»).

Бар-магазин будет находиться рядом со «Вторым дыханием» на Мира, 79, уточняет Telegram-канал «В эти 15 минут модно…».

— Несколько месяцев мы создавали крафтовый бар-магазин с более чем 150 позиций пива, pop-art дизайном и нашим фирменным гостеприимством, — сообщается в социальных сетях BOTTLE SHOP.

Магазин запустят 7 сентября. В планах также проводить на площадки события с участием экспертов в крафтовой сфере.

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