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В Красноярске откроется бар-магазин BOTTLE SHOP

В Красноярске откроется бар-магазин BOTTLE SHOP
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

Открытие бара-магазина запланировано на сентябрь. Это проект Романа Куликова и Владимира Верещагина (ILLEGAL BAR + Русский бар «Второе Дыхание»).

#НОВОСТИ
Бар-магазин будет находиться рядом со «Вторым дыханием» на Мира, 79, уточняет Telegram-канал «В эти 15 минут модно…».
— Несколько месяцев мы создавали крафтовый бар-магазин с более чем 150 позиций пива, pop-art дизайном и нашим фирменным гостеприимством, — сообщается в социальных сетях BOTTLE SHOP. 
Магазин запустят 7 сентября. В планах также проводить на площадки события с участием экспертов в крафтовой сфере. 
 
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Автор: Петр Савельев
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