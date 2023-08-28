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Новосибирская ресторанная группа откроет заведение в Красноярске

Новосибирская ресторанная группа откроет заведение в Красноярске
Иллюстрация: vk.com

Ресторанный альянс DNK FOOD откроет свое первое заведение в Красноярске. Это будет паназиатское бистро NEMO.

#НОВОСТИ

Паназиатское бистро NEMO откроется в красноярском ТРЦ «Планета» в ноябре 2023. Концепция заведения разработана DNK FOOD полностью самостоятельно, и не имеет отношения ник одной франшизе. В перспективе альянс намерен тиражировать проект NEMO в других городах, в том числе и Москве.

Мы уже приступили к строительным работам на площадке. Открытие намечено на ноябрь», — цитирует «Континент Сибирь» слова Евгении Белогорской, операционного директора DNK FOOD.

В Новосибирске паназиатское бистро NEMO было запущено в центре города в конце 2019 на месте бара Grelka.

Справка

 
DNK FOOD включает в себя 44 ресторана, 18 брендов, 11 городов присутствия. Руководитель — Владислав Дорошенко. Города присутствия — Новосибирск (11), Москва (3), Санкт-Петербург (2), Самара (3), Пермь (6), Челябинск (4), Екатеринбург (2), Краснодар (2), Сочи (2), Симферополь (4), Калининград (2). Большинство заведений расположены в аэропортах. Источник: DNK FOOD.
 

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Автор: Петр Савельев
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