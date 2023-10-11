В аэропорту Красноярск на месте Harat’s Pub открылось новое заведение

Новосибирский ресторанный альянс DNK FOOD запустил в воздушной гавани Красноярска рестобар Spaten Haus. Он находится на третьем этаже в стерильной зоне аэропорта Красноярск.

Также DNK FOOD планирует открыть в ТРЦ «Планета» другой свой проект — паназиатское бистро NEMO. Открытие намечено на ноябрь.

Spaten Haus развивается по франшизе. Судя по сайту ресторанного альянса DNK Food, сейчас по стране рестобары Spaten Haus также представлены в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, Курумоч в Самаре, Храброво в Калининграде, Сочи и Пулково в Санкт-Петербурге. В альянс входит 15 ресторанных брендов и 38 ресторанов.

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