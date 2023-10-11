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В аэропорту Красноярск на месте Harat’s Pub открылось новое заведение

В аэропорту Красноярск на месте Harat’s Pub открылось новое заведение
Иллюстрация: dnkfood.ru

Новосибирский ресторанный альянс DNK FOOD запустил в воздушной гавани Красноярска рестобар Spaten Haus. Он находится на третьем этаже в стерильной зоне аэропорта Красноярск.

#НОВОСТИ
Площадь заведения составила 180 кв. м. Ранее там работал Harat’s Pub. Его закрыли весной 2023. В ООО ГК «Материк» DK.RU рассказывали, что это произошло по инициативе аэропорта.
 
Также DNK FOOD планирует открыть в ТРЦ «Планета» другой свой проект — паназиатское бистро NEMO. Открытие намечено на ноябрь. 
 
Spaten Haus развивается по франшизе. Судя по сайту ресторанного альянса DNK Food, сейчас по стране рестобары Spaten Haus также представлены в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, Курумоч в Самаре, Храброво в Калининграде, Сочи и Пулково в Санкт-Петербурге. В альянс входит 15 ресторанных брендов и 38 ресторанов.
 
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Автор: Петр Савельев
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