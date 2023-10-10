В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»

Точная дата открытия нового проекта на рынке общепита не называется, ориентировочно его запустят в течение месяца.

Ресторан «Мидийное место» откроется на ул. Авиаторов. В меню — мидии и другие морепродукты.

Там будет 180 посадочных мест на площади в 360 кв. м.

Из интересных фишек — открытая кухня и барная светящаяся стойка, имитирующая морское побережье. Обещают ресторанную подачу и демократичный средний чек.

Сейчас команду обучают шеф-повара из Сочи, где было открыто первое заведение сети.

Рестораны «Мидийное место» работают по франшизе в форматах Street Food, фуд-корт и ресторан. Заведения сегодня представлены в почти 20 городах страны.

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Заведение не работает с сегодняшнего дня, сообщается в соцсетях «Перцев».