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В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»

В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»
Иллюстрация: соцсети заведения

Точная дата открытия нового проекта на рынке общепита не называется, ориентировочно его запустят в течение месяца.

#НОВОСТИ
Ресторан «Мидийное место» откроется на ул. Авиаторов. В меню — мидии и другие морепродукты.
Там будет 180 посадочных мест на площади в 360 кв. м.
Из интересных фишек — открытая кухня и барная светящаяся стойка, имитирующая морское побережье. Обещают ресторанную подачу и демократичный средний чек.
 
Сейчас команду обучают шеф-повара из Сочи, где было открыто первое заведение сети. 
 
Рестораны «Мидийное место» работают по франшизе в форматах Street Food, фуд-корт и ресторан. Заведения сегодня представлены в почти 20 городах страны.
 
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Заведение не работает с сегодняшнего дня, сообщается в соцсетях «Перцев».

Автор: Петр Савельев
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