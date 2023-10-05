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Красноярский шеф-повар Хайям Аминов крепко влетел в бизнес-класс «Аэрофлота»

Красноярский шеф-повар Хайям Аминов крепко влетел в бизнес-класс «Аэрофлота»
Иллюстрация: chef.ru

Ресторатор снова оказался в числе победителей конкурса «SU-Шеф», который проводит авиакомпания.

#НОВОСТИ

В бизнес-классе на рейсах «Аэрофлота» начало действовать обновленное меню. В числе прочего в нем присутствуют блюда красноярского ресторатора Хайма Аминова (Fresco).

В частности, пассажиры рейсов, длительность которых составляет свыше шести часов, будет предложен гратен из корня сельдерея с цедрой лимона, кремом из сыра Дорблю и соусом из маринованной горчицы от Аминова.

В этом году Аминов вместе с Сергекм Гальцевым (Juan Cantina Espanola , Санкт-Петербург), Вадимом Горбаневым (Co-co Chalet, Сочи) и Вадимом Борисихиным (Cibo, Екатеринбург) победили в гастрономическом конкурсе «SU-шеф», который регулярно проводит «Аэрофлот».

О других обновлениях меню бизнес-класса национально оператора можно прочитать на его сайте.

Это не первый раз, когда Аминов оказывается в числе призеров конкурса «SU-шеф». К примеру, еще весной этого года он стал один из победителей его первого финала. Также в этом году ресторан Амнова Fresco снова вошел в шорт-лист националььной ресторанной премии Wheretoeat.

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Автор: Петр Савельев
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