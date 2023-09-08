В Красноярске осенью откроется ресторан Fresco Asia

Представители заведения раскрыли некоторые подробности нового проекта. Fresco Asia будет работать в формате паназиатского ресторана, предусмотрели и барную карту. В заведении будет 60 мест, запустят собственную доставку по городу.

Открытие паназиатского ресторана Fresco Asia в центре города — это настоящая мечта, которая сбылась. Мы постарались воплотить в реальность свою идею о современном ресторане, где каждая деталь продумана до мелочей. Мы выбрали стильный дизайн интерьера, чтобы создать атмосферу, которая бы отражала дух Азии, придумали уникальное меню, включающее не только классические блюда, но и экспериментальные комбинации вкусов» – основатель и ресторатор Хайям Аминов.