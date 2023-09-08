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В Красноярске осенью откроется ресторан Fresco Asia

В Красноярске осенью откроется ресторан Fresco Asia
Иллюстрация: представители заведения

Хайям Аминов запускает Fresco Asia на проспекте Мира. Ранее там работало Fresco, которое в прошлом году переехало в большое помещение на Театральной площади.

#НОВОСТИ
Представители заведения раскрыли некоторые подробности нового проекта. Fresco Asia будет работать в формате паназиатского ресторана, предусмотрели и барную карту. В заведении будет 60 мест, запустят собственную доставку по городу.
Открытие паназиатского ресторана Fresco Asia в центре города — это настоящая мечта, которая сбылась. Мы постарались воплотить в реальность свою идею о современном ресторане, где каждая деталь продумана до мелочей. Мы выбрали стильный дизайн интерьера, чтобы создать атмосферу, которая бы отражала дух Азии, придумали уникальное меню, включающее не только классические блюда, но и экспериментальные комбинации вкусов» – основатель и ресторатор Хайям Аминов.
Над дизайном работало агентство 100 Project design совместно с ресторатором.
 
Fresco Asia планировали запустить еще в 2020 году, однако планы нарушила пандемия. После переезда и запуска обоих ресторанов Хайям Аминов обещал вернуться к идее пловной «17 узбеков». Как признавал в беседе с DK.RU ресторатор, заведение было запущено второпях и не совсем отвечало первоначальной идее – доступного кафе с обильной и вкусной восточной едой.
Автор: Петр Савельев
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