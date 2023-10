Вкус большого города: какие заведения открылись в Красноярске в сентябре 2023

О самых ярких, концептуальных и ожидаемых запусках сентября — в свежем дайджесте «Делового квартала».

Draft + craft + pop art

Сентябрь открылся запуском BOTTLE SHOP: крафтового бара-магазина на ул. Мира, 79, который уже на начальном этапе укомплектовали больше чем 150 позициями.

Проект создавался «на двоих» — Романом Куликовым и Владимиром Верещагиным (ILLEGAL BAR + Русский бар «Второе Дыхание»).

Создатели обещают, что бар-магазин станет площадкой и для образовательного контента — там планируют собирать экспертов в сфере крафта.

BOTTLE SHOP начал работу 7 сентября, и меньше чем за месяц там уже успели опробовать формат beer shotgun, пивное казино и Oktoberfest.

4 в 1 на Взлетке

Еще одно открытие сентября — мультиформатное заведение «Но это не точно».

В помещении на ул. Молокова, 21 разместили одновременно четыре заведения: бар с живой музыкой, рюмочная с фирменными настойками, паб с импортным пивом, и караоке-бар.

Как рассказывал «ДК», над проектом работала команда, с которой Красноярск уже знаком, и довольно близко: команда курировала, например, открытие ночного клуба «Малина», диско-бара «Иксы», рестоклаба «Облака», кафе-бара Dandy Horse, бара «Че ПоЧем».

Не американские «Горки»

Кстати, еще в конце лета новым заведением прирос и Дивногорск. Официальное открытие еще в режиме ожидания, но работу кофейня «Горки» уже начала. Одной из соосновательниц стала Александра Цирюльникова — бывший шеф-кондитер заведений Berrywood, La Famille group и 075 Group. Сейчас десерты для «Горок» создают в цехе Nude Art Desserts, который Александра Цирюльникова запустила для собственного производства.

В разговоре с «ДК» она упомянула, что «Горки» еще ждут торжественного открытия, которое создательницы кофейни планируют провести в октябре.

Where To..?

А в Красноярске октябрь украсит церемония ресторанной премии WhereToEat Siberia — вручение наград состоится 12 числа.

Известно, что в шорт-листе лучших ресторанов 15 заведений города — «Истории», 0.75 Please Wine & Kitchen, Bistrot de Luxe Home, Fresco 2.0, Hello Wine, Mazel tov!, N’kei, Trattoria Formaggi, Tunguska, «Баран и Бисер», «Булгаков», Глас / Glas, «Дзе», «Хозяин Тайги» и «Чешуя».

Еще 15 красноярских баров включили в лонг-лист WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS 2023. В этом списке отметились «Булгаков», «Второе Дыхание», Глас / Glas; «Дом», «Залечь на дно в Брюгге», «Мари Кюри» и Tommy House, Common place, «Радость», HARATS на Мира, Hello wine, The Welcome, Illegal, Joe. Пеший бар и Soho.

