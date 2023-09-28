Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023

Топ-6 книг, которые помогут выкрутить бизнес-сезон на максимум и получить от этого неподдельное удовольствие, а не эмоциональное истощение — в свежей подборке «Делового квартала».

С выбором понятных и эффективных книг для подстраховки тех, кто выбирает жизнь на высоких скоростях, «ДК» помогла Ольга Долганина — клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, руководитель клиник психотерапии «Высота».

Одна из главных «фишек» стресса — не просто накапливаться, но и запускать цепную реакцию из устойчивого напряжения, обостренных реакций и фоновой измотанности. С базовыми, но по-прежнему эффективными инструментами поможет «Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием» Рангана Чаттерджи. Прочитать ее можно примерно за неделю: такая «экспресс-помощь» может быть подходящим вариантом в период высокого бизнес-сезона.

Хорошо и довольно просто написанная книга. Научно доказанный подход, проверенные и зачастую простые техники. Отлично написано также о роли «микрострессов», которые накапливаются и в итоге сильно снижают качество жизни», — отмечает Ольга Долганина.

Жизнь на высоких скоростях может не терять безмятежности — ловкость вдумчивого структурирования и никакого мошенничества. Механизмы для создания такого тайм-менеджмента собрали под обложкой «Чувство штиля. Продуктивность и спокойствие в эпоху вечных дедлайнов» Лоры Вандеркам. Горячий сезон — отличное время, чтобы разобраться, как наша продуктивность становится по-настоящему рентабельной.

Очень часто под продуктивностью и высокой эффективностью мы понимаем большую загруженность. И при этом откровенно забываем, что важная часть любой эффективной работы — это отдых, анализ деятельности и планирование. Как отходить от жестокого по отношению к себе и ведущему к выгоранию планированию, как раз и рассказывает автор», — дополняет Ольга Долганина.

Переутомление рано или поздно становится не только ощущаемым, но и буквально видимым. Когда отсутствие ресурса начинает сказываться на физическом состоянии — пора уделить время страницам «Человек уставший» Сохера Рокеда. А в идеальном мире лучше позаботиться о себе как можно раньше, чтобы пик делового сезона не прошел мимо.

Хроническая усталость — «прекрасная» возможность заработать депрессию, истощение или тревожное расстройство. Чтобы этого избежать, крайне важно следить за «физическим бюджетом»: сон, питание, физическая активность, контроль стресс -реакции», — подчеркивает Ольга Долганина.

Стрессовая реакция тоже продукт эволюции, а значит, свойственна не только венцам творения. Вот только справляемся мы и наши предшественники совсем по-разному — и зачастую у животных это получается гораздо лучше. Как они дошли до жизни такой, и чему мы можем у них научиться, Роберт Сапольски описал в книге «Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса».

Настольная книга современного человека, желающего разобраться, что есть стресс, что есть выгорание, и почему важно не избегать его, а контролировать. Научно, обоснованно, доказательно, и с огромным количеством ссылок на исследования — все как любят люди с критическим мышлением», — замечает Ольга Долганина.

Эмоциональное истощение не вседа поддается self care-терапии — иногда его степень уже превышает критическую. Но и с такими вводными данными еще можно работать. Какие способы могут помочь, описала Дженнифер Мосс в «Эпидемия выгорания. Как спасти себя и других от хронического стресса, бессонницы и потери мотивации».

Одна из самых свежих книг с рекомендациями для руководителей компаний: как сделать так, чтобы сотрудники меньше выгорали. В ней разбираются шесть основных причин выгорания и истощения. В том числе затронута проблема соответствия ценностей с деятельностью, — говорит Ольга Долганина.

Может ли выгорание быть гендерным маркером и отражать степень влияния стандартов социума? Стресс действительно по-разному отражается на женской и мужской психике, в том числе из-за «дополнительных» факторов и патриархальной парадигмы. В главных различиях проживания стресса и способах восстановления разобрались Эмили и Амелия Нагоски, авторки книги «Выгорание» — рекомендации «ДК».

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