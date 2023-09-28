Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.09
96,50
101,97
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023
Иллюстрация: freepik.com

Топ-6 книг, которые помогут выкрутить бизнес-сезон на максимум и получить от этого неподдельное удовольствие, а не эмоциональное истощение — в свежей подборке «Делового квартала».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

С выбором понятных и эффективных книг для подстраховки тех, кто выбирает жизнь на высоких скоростях, «ДК» помогла Ольга Долганина — клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, руководитель клиник психотерапии «Высота».

Одна из главных «фишек» стресса — не просто накапливаться, но и запускать цепную реакцию из устойчивого напряжения, обостренных реакций и фоновой измотанности. С базовыми, но по-прежнему эффективными инструментами поможет «Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием» Рангана Чаттерджи. Прочитать ее можно примерно за неделю: такая «экспресс-помощь» может быть подходящим вариантом в период высокого бизнес-сезона.

Хорошо и довольно просто написанная книга. Научно доказанный подход, проверенные и зачастую простые техники. Отлично написано также о роли «микрострессов», которые накапливаются и в итоге сильно снижают качество жизни», — отмечает Ольга Долганина.

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023 1

Жизнь на высоких скоростях может не терять безмятежности — ловкость вдумчивого структурирования и никакого мошенничества. Механизмы для создания такого тайм-менеджмента собрали под обложкой «Чувство штиля. Продуктивность и спокойствие в эпоху вечных дедлайнов» Лоры Вандеркам. Горячий сезон — отличное время, чтобы разобраться, как наша продуктивность становится по-настоящему рентабельной.  

Очень часто под продуктивностью и высокой эффективностью мы понимаем большую загруженность. И при этом откровенно забываем, что важная часть любой эффективной работы — это отдых, анализ деятельности и планирование. Как отходить от жестокого по отношению к себе и ведущему к выгоранию планированию, как раз и рассказывает автор», — дополняет Ольга Долганина.

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023 2

Переутомление рано или поздно становится не только ощущаемым, но и буквально видимым. Когда отсутствие ресурса начинает сказываться на физическом состоянии — пора уделить время страницам «Человек уставший» Сохера Рокеда. А в идеальном мире лучше позаботиться о себе как можно раньше, чтобы пик делового сезона не прошел мимо.

Хроническая усталость — «прекрасная» возможность заработать депрессию, истощение или тревожное расстройство. Чтобы этого избежать, крайне важно следить за «физическим бюджетом»: сон, питание, физическая активность, контроль стресс -реакции», — подчеркивает Ольга Долганина.

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023 3

Стрессовая реакция тоже продукт эволюции, а значит, свойственна не только венцам творения. Вот только справляемся мы и наши предшественники совсем по-разному — и зачастую у животных это получается гораздо лучше. Как они дошли до жизни такой, и чему мы можем у них научиться, Роберт Сапольски описал в книге «Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса».

Настольная книга современного человека, желающего разобраться, что есть стресс, что есть выгорание, и почему важно не избегать его, а контролировать. Научно, обоснованно, доказательно, и с огромным количеством ссылок на исследования — все как любят люди с критическим мышлением», — замечает Ольга Долганина.

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023 4

Эмоциональное истощение не вседа поддается self care-терапии — иногда его степень уже превышает критическую. Но и с такими вводными данными еще можно работать. Какие способы могут помочь, описала Дженнифер Мосс в «Эпидемия выгорания. Как спасти себя и других от хронического стресса, бессонницы и потери мотивации».

Одна из самых свежих книг с рекомендациями для руководителей компаний: как сделать так, чтобы сотрудники меньше выгорали. В ней разбираются шесть основных причин выгорания и истощения. В том числе затронута проблема соответствия ценностей с деятельностью, — говорит Ольга Долганина.

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023 5

Может ли выгорание быть гендерным маркером и отражать степень влияния стандартов социума? Стресс действительно по-разному отражается на женской и мужской психике, в том числе из-за «дополнительных» факторов и патриархальной парадигмы. В главных различиях проживания стресса и способах восстановления разобрались Эмили и Амелия Нагоски, авторки книги «Выгорание» — рекомендации «ДК».

Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023 6

Читайте также:

Talk about work: что читать о бизнесе в феврале 2023

Топ-3 книг, которые помогут понять, как на самом деле работают бизнес-процессы, и как с ними можем работать мы — в подборке «Делового квартала».

Основатель красноярского фонда «Феникс» выпустила книгу «Собака длиною в жизнь»

Татьяна Станкевич рассказала истории трех ризеншнауцеров — собак, которые стали для нее не только питомцами, но и настоящей семьей. Средства от продажи книги пойдут на помощь паллиативным больным.

«Вырастить критическое мышление» — придут ли новые учебники истории в частные школы

Как в частных учреждениях работают с изменениями федеральных программ обучения, и появятся ли в них обновленные учебники истории новейшего времени, рассказали основатели частных школ Красноярска.

Автор: Ирина Апуник
Самое читаемое
  • Из Абакана запустят рейс в Санкт-ПетербургИз Абакана запустят рейс в Санкт-Петербург
  • Губернатор Михаил Котюков предложил кандидатуры членов нового правительстваГубернатор Михаил Котюков предложил кандидатуры членов нового правительства
  • «Восточный экспресс» заехал на авторынок Сибири«Восточный экспресс» заехал на авторынок Сибири
  • Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»
  • В Красноярском крае построят новый завод плит OSBВ Красноярском крае построят новый завод плит OSB
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.