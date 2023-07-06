Основатель красноярского фонда «Феникс» выпустила книгу «Собака длиною в жизнь»

Татьяна Станкевич рассказала истории трех ризеншнауцеров — собак, которые стали для нее не только питомцами, но и настоящей семьей. Средства от продажи книги пойдут на помощь паллиативным больным.

5 июля Татьяна Станкевич, основатель и руководитель благотворительного фонда «Феникс», презентовала свою книгу «Собака длиною в жизнь». Основой стали истории о трех ризеншнауцерах — питомцах Татьяны Станкевич, которые сопровождают ее не один десяток лет.

«Это мой роман с моими собаками, диалог с ними, реализация детской мечты. Моя бородатая тройка, мои любимые ризеншнауцеры — собаки, которые перевернули мою жизнь. В книге три основных посыла: когда ваша собака смотрит вам в глаза, она говорит: „Хозяин, будь со мной рядом! Всегда!“;

в моей жизни главный девиз: „Все будет ризеншнауцер“, пусть он будет поддержкой и вам;

ваша собака верит в вас, как никто другой! Вы для нее бог! Она по-настоящему верит в вас!



Собаки не бывают неискренними, не честными! Почему вы иногда не верите в свои силы и возможности? Почему мы иногда не верим, что справимся? Почему мы не верим своей собаке, ведь иногда только она и верит в нас!», — рассказывает Татьяна Станкевич «ДК».

В создании и выпуске книги участвовала и Юлия Чанчикова, главный редактор «ДК». Для нее «Собака длиною в жизнь» стала пятым изданием, над которым она работала как коуч и редактор.

Благодарна Татьяне за то, что она пригласила стать частью этого проекта, и отношусь к нему особенно: это настоящая история, очень искренняя, с гуманистическим посылом, полная искрометного юмора. Когда читаешь эту книгу, и плачешь, и смеешься, и сопереживаешь автору. И становится грустно, когда она заканчивается, ее хочется читать дальше и дальше. Все это признаки настоящей книги. Я завидую тем читателям, которые еще не прочли эту книгу, потому что их ждет прекрасное время, которое они проведут вместе с Татьяной и ее питомцами — тремя чудесными собаками. Каждая история — об их удивительных взаимоотношениях, и Тане удалось очеловечить каждую, в книге они разговаривают с читателями. Это совершенно удивительное ощущение — когда ты будто понимаешь душу этих собак», — комментирует Юлия Чанчикова.

Тираж книги «Собака длиною в жизнь» ограничен, но пока экземпляры еще доступны к заказу. Все средства, вырученные от продажи книги, будут перечислены в фонд «Феникс» для помощи паллиативным больным.

справка «ДК» Благотворительный фонд «Феникс» оказывает медико-социальную помощь и психологическую поддержку на дому тяжелобольным взрослым и детям, имеющим невозвратный диагноз и паллиативный статус, а также и их родственникам силами выездных бригад фонда для обеспечения качества жизни независимо от диагноза.

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