«Вырастить критическое мышление» — придут ли новые учебники истории в частные школы

Как в частных учреждениях работают с изменениями федеральных программ обучения, и появятся ли в них обновленные учебники истории новейшего времени, рассказали основатели частных школ Красноярска.

С 1 сентября 2023 ученики российских школ будут изучать историю по единой государственной программе: в соответствии с ней уже выпустили новые редакции учебников для 10-11-х классов. В школах страны они появились ровно к началу учебного года. Чтобы укомплектовать обновленными экземплярами красноярские школы, из краевого бюджета выделили 46 млн рублей.

И если муниципальные учреждения идут по предписанному плану, как с ним работают частные организации? Об этом «ДК» беседует с основателями частных школ Красноярска.

Татьяна Ермолович, основатель и генеральный директор частной школы «Взлетай», объясняет: темы, по которым идут дети в течение учебного года, базируются на данных ФГОС, но учреждение может самостоятельно подбирать и формировать материал, который эти темы раскроет.

Мы формируем индивидуальные учебные планы для каждого класса, и в соответствии с ними пишем свои учебники. Да, он исходит из ФГОСа, но его создают наши методисты и педагоги, и мы можем туда включить те допматериалы, которые посчитаем нужными. Конечно, „обязаловку“ мы должны в любом случае давать, потому что кто-то может решить сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Но за счет какого материала раскрывать тему, которая дается во ФГОСе, мы имеем право решать самостоятельно», — говорит Татьяна Ермолович.

Пропустить изучение какой-либо темы нельзя, но количество учебных часов, а также источники информации — выбор непосредственно конкретной школы.

«Если темы, связанные с военной операцией, включены в вопросы ОГЭ либо ЕГЭ, мы в любом случае это берем во внимание, потому что обязаны ребенка подготовить. Вопрос в том, сколько часов мы задействуем на какие-либо блоки. Результат заключается в том, ребенок должен сдать экзамен, а каким образом мы обеспечим подготовку к нему — решение нашей организации», — резюмирует Татьяна Ермолович.

По словам Натальи Герасимовой, руководителя образовательного центра «Астрея», использование государственных учебников не исключается, но не в качестве единственно возможного инструмента обучения.

«Мы сотрудничаем с гимназией, которая помогает нам с учебниками, и договорились, что по мере поступления они нам будут выдавать учебники по этой единой программе. Но как система дополнительного образования мы смотрим разные варианты изучения, многие учебники переводим в свои конспекты, даем ребятам углубляться. У каждого ребенка есть персональный навигатор — рабочая тетрадь, где и дети, и мы делаем собственные конспекты, фиксируем исследования и наблюдения», — говорит Наталья Герасимова.

Она подчеркивает, что главный навык, который формируется в процессе взаимодействия со множеством разноплановой информации — критическое мышление.

Мы воспитываем ребят, которым интересно учиться распознавать: где провокация, а где реальность и правда. Мы растим критическое мышление, и это важнее, чем все остальное. Оно помогает разбираться: „Это меня на самом деле касается или нет“, где доказанный факт, а где домыслы или демагогия. Мы делаем свою работу так, что наш ученик сможет сделать самостоятельные наблюдения и выводы о новейшей истории России. Мы живем в Российской Федерации и регулируемся единым полем федеральных стандартов. Не вижу причин для поддержания горячих споров», — комментирует «ДК» Наталья Герасимова.

Напомним, 66 тыс. экземпляров учебников истории в новой редакции для 10-11-х классов уже поступили в школы Красноярского края. На одного ребенка приходится две книги, одна из которых охватывает период с 1945 по настоящее время. Обновленные издания для 5-9-х классов планируют подготовить к 2024-25 учебному году.

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