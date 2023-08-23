Топ-3 школ Красноярска с самым высоким рейтингом «поступаемости»
Аналитическое агентство RAEX составило рейтинг школ Красноярского края, выпускники которых поступили в ведущие вузы страны.
В рейтинг вошло 20 учебных заведений Красноярска, Железногорска, Ачинска, Зеленогорска, Сосновоборска. Из них 15 школ находятся в краевом центре и две в Железногорске.
В тройке лидеров оказались Красноярская университетская гимназия № 1 «Универс», лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева и железногорская Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики».
Отметим, количество выпускников, поступивших в вузы, является ведущим критерием выбора школы для родителей. Особенно ценятся те школы, где учащиеся успешно штурмуют столичные вузы.
Добавим, частные школы Красноярска в рейтинге не участвовали.
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