Топ-3 школ Красноярска с самым высоким рейтингом «поступаемости»

Аналитическое агентство RAEX составило рейтинг школ Красноярского края, выпускники которых поступили в ведущие вузы страны.

В рейтинг вошло 20 учебных заведений Красноярска, Железногорска, Ачинска, Зеленогорска, Сосновоборска. Из них 15 школ находятся в краевом центре и две в Железногорске.

В тройке лидеров оказались Красноярская университетская гимназия № 1 «Универс», лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева и железногорская Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики».

Отметим, количество выпускников, поступивших в вузы, является ведущим критерием выбора школы для родителей. Особенно ценятся те школы, где учащиеся успешно штурмуют столичные вузы.

Добавим, частные школы Красноярска в рейтинге не участвовали.

Какие рейтинги еще есть на сайте:

Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2022…2023 В течение 2022 ситуация на строительном рынке изменилась на 180. После бурного роста в 2020…2021, сейчас в лексикон застройщиков вернулось слово «турбулентность». Новости ДК Красноярск

Рейтинг ДК: лучшие частные стоматологии Впервые рейтинг частных клиник «ДК» разделен на две части. Рост количества стоматологий продиктовал необходимость их сегментации в отдельный аналитический продукт. Новости ДК Красноярск

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска Рынок частной медицины продолжает расти — и в деньгах, и в пациентах. Однако динамика развития сегодня не столь стремительная, как еще год…два назад. Новости ДК Красноярск