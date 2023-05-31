Рейтинг ДК: лучшие частные стоматологии

Впервые рейтинг частных клиник «ДК» разделен на две части. Рост количества стоматологий продиктовал необходимость их сегментации в отдельный аналитический продукт.

Методика составления рейтинга

В рейтинг стоматологических клиник вошли частные медицинские учреждения, предоставляющие стоматологические услуги в Красноярске.

Основной показатель для ранжирования — совокупное кол-во стоматологических установок в сети клиник на 01.05.2023.

Дополнительный показатель — кол-во специалистов с высшим медобразованием, работающих на постоянной основе, на 01.05.2023;

совокупная площадь сети клиник на 01.05.2023, кв. м.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Герасимов

генеральный директор центра

стоматологии «АСТРЕЯ»

Главный тренд в стоматологии последних лет — цифровая стоматология. Цифровое планирование, цифровое сканирование, цифровое моделирование улыбки.

Цифровые технологии дают возможность до начала работы увидеть тот результат, который будет достигнут в процессе лечения. Другой заметный тренд — тотальные серьезные работы, когда пациент решает все вопросы с зубами единовременно. Это возможно в том числе благодаря цифровой стоматологии: она значительно увеличивает скорость работы врача. Если говорить о прогнозах, считаю, что рынок стоматологии будет расти. Во всех кризисных ситуациях (финансовых, политических) медицина всегда растет. Спад возможен через полтора года после завершения кризиса. До этого времени и с учетом того, что на крупные траты: турпоездки, покупку автомобилей — есть определенные ограничения, люди начинают более серьезно относиться к себе и вкладывать деньги в здоровье и образование. Экономических и политических изменений в этом году не предвидится, поэтому вижу рост в медицине в целом и в стоматологии в частности.

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Нина Старухина

генеральный директор сети стоматологий

«Бьюти-Дент»

Одно из самых востребованных направлений в стоматологии сегодня — протезирование. Но не просто протезирование, а работа с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС) и последующая грамотная реабилитация пациента. Этот тренд только набирает обороты, но за ним, безусловно, будущее. Стоматология уже не просто компенсирует проблему пациента — ставит пломбу или коронку, восстанавливает отсутствующий зуб, а делает фокус на правильную жевательную функцию, на работу ВНЧС. Если говорить о бизнес-тенденциях, в прошлом году рынок прошел стресс-тест. Те, кто этот шторм не выдержал, ушли, остались клиники, которые прочно стоят на ногах. Выровнялась и стоимость услуг, после роста цен в марте 2022 цены откатились назад, но, конечно, ждать возращения на прежний уровень не приходится. Важная тенденция: пациенты все больше влияют на развитие рынка. Они следят за тенденциями и порой разбираются в стоматологии не хуже врачей. Главный запрос такого пациента — на качество и сервис, которые важны в равной степени и без которых клиника не может быть конкурентоспособной.