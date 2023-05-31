Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.05
80,05
85,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска
Иллюстрация: ДК

Рынок частной медицины продолжает расти — и в деньгах, и в пациентах. Однако динамика развития сегодня не столь стремительная, как еще год…два назад.

#НОВОСТИ

Пациенты отходят от пандемийного шока (именно он драйвил рынок в 2020…2022). Плюс увеличивается стоимость медуслуг, из-за чего кто-то выбирает лечиться по ОМС. Тем не менее частные клиники продолжают активно вкладываться в свое развитие. Речь как о миллионных инвестициях в высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения, так и об уровне врачебной экспертизы в таких сложных и востребованных направлениях, как онкология, кардиология, хирургия.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют частные медицинские клиники Красноярска, имеющие лицензию. Клиники разделены на сегменты: многопрофильные и узкопрофильные. 
Как проводился отбор участников
На первом этапе «ДК» проанализировал открытые источники, сайты клиник. На основании экспертного опроса среди руководителей крупнейших клиник города были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, а также сформирован лонг-лист компаний-участников. На втором этапе компаниям были разосланы анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Полученная информация была уточнена и перепроверена.
Показатели ранжирования участников
Основной ранжирующий показатель — кол-во первичных пациентов в 2022, тыс.
Дополнительные ранжирующие показатели — кол-во вторичных пациентов в 2022, тыс.; совокупная площадь клиники/сети клиник; общее кол-во штатных врачей на 01.05.2023.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
 

РЕЙТИНГ: ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 1

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 2

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 3Дина Лямина
генеральный директор международного медицинского центра
MEDICAL ON GROUP (холдинг «Медскан») в Красноярске

Сейчас лучше всего себя чувствуют клиники, у которых хорошо развит собственный бренд, а также грамотно настроенное SEO. Однако очевидный тренд — растет стоимость привлечения пациентов через агрегаторы, например «Сбер­Здоровье», «На Поправку», «ПроДокторов». Продолжается бурное развитие цифровизации и телемедицины, которая дает новый уровень сервиса и позволяет оптимизировать расходы. Подключение к сервису цифровой медицины обходится компании в несколько раз дешевле ДМС, а целый пакет телемедицинских услуг на сотрудника сравним со стоимостью одного визита работника к врачу в коммерческую клинику. При этом качество и наполнение не уступает стандартным пакетам. Активно растет спрос на удаленные консультации — особенно это касается психологической помощи. В индустрии здоровья сохраняется тенденция к консолидации негосударственных игроков — стоит ожидать дальнейшего укрупнения медицинских сетей. Так, в 2022 наша сеть клиник вошла в холдинг «Медскан», нашим стратегическим партнером и акционером выступает Росатом. Крупному бизнесу проще работать с издержками и проводить оптимизацию. В 2023…2024 слияния или поглощения мелких клиник крупными игроками может стать больше, особенно в регионах.

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 4

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 5

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 6Ольга Парилова
директор центра эстетической медицины
«Реновацио» и стоматологической клиники «ВОКА»

Персонализированная медицина и профилактические программы с каждым годом становятся все более актуальными. Это обусловлено совокупностью причин: разумным подходом пациентов к своим финансовым и временным ресурсам, желанием получить результат от применяемых методов лечения, а также развитием новых медицинских технологий. Клиникам важно понимать эту тенденцию и идти в ногу со временем, сохраняя и приумножая качество предоставляемых услуг, сервис, обновляя фонд высокотехнологичного оборудования, развивая профессионализм врачей и ясность взаимодействия с пациентами. Комплексный подход в оказании услуг также является характерной тенденцией 2023. Пациентам сегодня важна многопрофильность медицинского учреждения и системный подход: своевременная консультация врача и проведение максимально точной, быстрой, целостной диагностики, получение рекомендаций узкого специалиста, возможность пройти консервативное лечение и при необходимости получить стационарное лечение и грамотную реабилитацию под наблюдением лечащего доктора.

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 7

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска 8Жанна Дорошенко
директор медицинского объединения «Сантем»

Главный тренд сегодня — необходимость уметь быстро адаптироваться ко всем событиям, которые происходят вокруг. Для медицинского бизнеса, где речь идет о здоровье пациентов, это особенно важно. Медицина не стоит на месте, и развитие, с учетом новых возможностей, — тренд, который будет актуален всегда. Главный фокус тут на потребности пациентов, поэтому важно быть с ними в постоянном диалоге, слышать их. И при этом оказывать доступную и качественную медицинскую помощь. Тенденция, которая явно обозначилась в пандемию и, что радует, не теряет актуальности и по сей день, — превентивный подход. Среди пациентов все больше тех, кто своевремено проходит обследование, возрастает интерес к профилактическим приемам, программам наблюдения. Словом, красноярцы стали внимательнее относиться к своему здоровью. Делать долгосрочные прогнозы о развитии рынка медицинских услуг сейчас непросто. Нужно знать свои ценности, сохранять человечность и двигаться вперед к своим целям. Это фундамент, который позволит устоять и развиваться вне зависимости от обстоятельств.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Из Красноярска в столицу запускают аэробусИз Красноярска в столицу запускают аэробус
  • Банковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизмаБанковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизма
  • В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023
  • В Красноярск впервые приедет популярный писатель Евгений ВодолазкинВ Красноярск впервые приедет популярный писатель Евгений Водолазкин
  • В ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl LagerfeldВ ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl Lagerfeld
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.