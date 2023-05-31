Здоровый бизнес: рейтинг частных клиник Красноярска

Рынок частной медицины продолжает расти — и в деньгах, и в пациентах. Однако динамика развития сегодня не столь стремительная, как еще год…два назад.

Пациенты отходят от пандемийного шока (именно он драйвил рынок в 2020…2022). Плюс увеличивается стоимость медуслуг, из-за чего кто-то выбирает лечиться по ОМС. Тем не менее частные клиники продолжают активно вкладываться в свое развитие. Речь как о миллионных инвестициях в высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения, так и об уровне врачебной экспертизы в таких сложных и востребованных направлениях, как онкология, кардиология, хирургия.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют частные медицинские клиники Красноярска, имеющие лицензию. Клиники разделены на сегменты: многопрофильные и узкопрофильные. Как проводился отбор участников На первом этапе «ДК» проанализировал открытые источники, сайты клиник. На основании экспертного опроса среди руководителей крупнейших клиник города были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, а также сформирован лонг-лист компаний-участников. На втором этапе компаниям были разосланы анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Полученная информация была уточнена и перепроверена. Показатели ранжирования участников Основной ранжирующий показатель — кол-во первичных пациентов в 2022, тыс. Дополнительные ранжирующие показатели — кол-во вторичных пациентов в 2022, тыс.; совокупная площадь клиники/сети клиник; общее кол-во штатных врачей на 01.05.2023. Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. РЕЙТИНГ: ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Дина Лямина

генеральный директор международного медицинского центра

MEDICAL ON GROUP (холдинг «Медскан») в Красноярске

Сейчас лучше всего себя чувствуют клиники, у которых хорошо развит собственный бренд, а также грамотно настроенное SEO. Однако очевидный тренд — растет стоимость привлечения пациентов через агрегаторы, например «Сбер­Здоровье», «На Поправку», «ПроДокторов». Продолжается бурное развитие цифровизации и телемедицины, которая дает новый уровень сервиса и позволяет оптимизировать расходы. Подключение к сервису цифровой медицины обходится компании в несколько раз дешевле ДМС, а целый пакет телемедицинских услуг на сотрудника сравним со стоимостью одного визита работника к врачу в коммерческую клинику. При этом качество и наполнение не уступает стандартным пакетам. Активно растет спрос на удаленные консультации — особенно это касается психологической помощи. В индустрии здоровья сохраняется тенденция к консолидации негосударственных игроков — стоит ожидать дальнейшего укрупнения медицинских сетей. Так, в 2022 наша сеть клиник вошла в холдинг «Медскан», нашим стратегическим партнером и акционером выступает Росатом. Крупному бизнесу проще работать с издержками и проводить оптимизацию. В 2023…2024 слияния или поглощения мелких клиник крупными игроками может стать больше, особенно в регионах.

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Ольга Парилова

директор центра эстетической медицины

«Реновацио» и стоматологической клиники «ВОКА»

Персонализированная медицина и профилактические программы с каждым годом становятся все более актуальными. Это обусловлено совокупностью причин: разумным подходом пациентов к своим финансовым и временным ресурсам, желанием получить результат от применяемых методов лечения, а также развитием новых медицинских технологий. Клиникам важно понимать эту тенденцию и идти в ногу со временем, сохраняя и приумножая качество предоставляемых услуг, сервис, обновляя фонд высокотехнологичного оборудования, развивая профессионализм врачей и ясность взаимодействия с пациентами. Комплексный подход в оказании услуг также является характерной тенденцией 2023. Пациентам сегодня важна многопрофильность медицинского учреждения и системный подход: своевременная консультация врача и проведение максимально точной, быстрой, целостной диагностики, получение рекомендаций узкого специалиста, возможность пройти консервативное лечение и при необходимости получить стационарное лечение и грамотную реабилитацию под наблюдением лечащего доктора.

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Жанна Дорошенко

директор медицинского объединения «Сантем»

Главный тренд сегодня — необходимость уметь быстро адаптироваться ко всем событиям, которые происходят вокруг. Для медицинского бизнеса, где речь идет о здоровье пациентов, это особенно важно. Медицина не стоит на месте, и развитие, с учетом новых возможностей, — тренд, который будет актуален всегда. Главный фокус тут на потребности пациентов, поэтому важно быть с ними в постоянном диалоге, слышать их. И при этом оказывать доступную и качественную медицинскую помощь. Тенденция, которая явно обозначилась в пандемию и, что радует, не теряет актуальности и по сей день, — превентивный подход. Среди пациентов все больше тех, кто своевремено проходит обследование, возрастает интерес к профилактическим приемам, программам наблюдения. Словом, красноярцы стали внимательнее относиться к своему здоровью. Делать долгосрочные прогнозы о развитии рынка медицинских услуг сейчас непросто. Нужно знать свои ценности, сохранять человечность и двигаться вперед к своим целям. Это фундамент, который позволит устоять и развиваться вне зависимости от обстоятельств.