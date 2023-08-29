144 млн выделили на открытие 66 центров образования «Точка роста» в Красноярском крае

Центры образования естественно-научной и технологической направленности откроются в 33 муниципалитетах. Базами для них станут 66 школ.

С 1 сентября 2023 Красноярский край прирастет еще 66 «Точками роста»: их запустят в 33 муниципалитетах. На открытие центров выделили более 144 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Новые центры образования естественно-научной и технологической направленности начнут работу в учебных заведениях, работающих в селах и малых городах края.

Со слов Светланы Маковской, и. о. министра образования края, в «Точках роста» разместили цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, физиологии, экологии. Также среди оснащения учебные роботы-манипуляторы, цифровые микроскопы и компьютерным оборудованием.

До осени 2023 в Красноярском крае работали 398 «Точек роста».

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