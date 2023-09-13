Открытие грузинского ресторана «Хмели-Сумели» в Красноярске перенесли
Заведение на месте «Коко Шинель» на Взлетке откроют в середине октября. Об этом DK.RU рассказал ресторатор Анатолий Ващенко.
Мы хотели открыть ресторан на днях. Но я понял, что еще есть над чем поработать, поэтому запуск отложили. Ремонт в новом заведении фактически закончен. Сейчас стоит задача, чтобы команда отработала всю технологическую цепочку. Многие думают, что главное при открытии заведения — ремонт, но на самом деле важнее именно технологическая цепочка. Это правило подтвердил запуск «Чешуи»: из-за пандемии открытие ресторана было отложено, что дало команде возможность оттачить процессы. Благодаря этому количество ошибок на старте удалось заметно сократить», — отметил Анатолий Ващенко.
Напомним, «Коко Шинель» закрыли весной 2023. После этого там начался ремонт для запуска нового проекта. В «Хмели-Сумели» будет 50 посадочных мест. Средний чек составит 750 рублей. В меню — хинкали, закуски, супы, салаты. Фишкой заведения станет печь в середине зала.
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