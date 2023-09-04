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Bellini поставит гастрономический спектакль в Красноярске

Bellini поставит гастрономический спектакль в Красноярске
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

Красноярский музыкальный театр совместно с Bellini поставят гастрономический аудиоспектакль. Он будет называться «Диалоги».

#НОВОСТИ
Послушать его можно будет в одном из заведению ресторанной группы, в каком именно DK.RU выяснить пока не удалось. 
 
Автором такой идеи стал Сергей Самодов, директор Архангельского театра драмы им. Ломоносова. Сейчас режиссер и представители театра выбирают диалоги из книг, пьес и фильмов для спектаклей. Показы запланированы на 2024. 
 
Гостям спектакля будут давать наушники, через которые можно будет слушать постановку. Специально под спектакль разработают меню. Посетители ресторана через аудиоспектакль и блюда будут погружаться в действие. 
 
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Автор: Петр Савельев
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