Bellini поставит гастрономический спектакль в Красноярске
Красноярский музыкальный театр совместно с Bellini поставят гастрономический аудиоспектакль. Он будет называться «Диалоги».
Послушать его можно будет в одном из заведению ресторанной группы, в каком именно DK.RU выяснить пока не удалось.
Автором такой идеи стал Сергей Самодов, директор Архангельского театра драмы им. Ломоносова. Сейчас режиссер и представители театра выбирают диалоги из книг, пьес и фильмов для спектаклей. Показы запланированы на 2024.
Гостям спектакля будут давать наушники, через которые можно будет слушать постановку. Специально под спектакль разработают меню. Посетители ресторана через аудиоспектакль и блюда будут погружаться в действие.
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