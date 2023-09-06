Блюда шефа Bellini Романа Чемеренко попадут в меню бизнес-класса «Аэрофлота»
В Москве определили финалистов Второго всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф». Среди жюри были ведущие ресторанные эксперты и топ-менеджеры авиакомпании.
Первое место жюри присудило шефу Дмитрию Решетникову (Санкт-Петербург, Mon ChouChou), второе место у Игоря Шиянова (Нижний Новгород, Red Wall). Тройку призеров замкнул Роман Чемеренко (Красноярск, ресторан «Чешуя»)
Роман презентовал на суд жюри сет из авторских блюд: северную рыбу нельма в стиле татаки с соусом из томата, гречотто со свеклой и палтусом под пряным соусом биск и говяжьи ребра в пиве с кукурузной кашей и свежими овощами.
Блюда всех финалистов войдут в бортовое меню бизнес-класса Аэрофлота». Попробовать их можно будет уже в декабре.
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