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Блюда шефа Bellini Романа Чемеренко попадут в меню бизнес-класса «Аэрофлота»

Блюда шефа Bellini Романа Чемеренко попадут в меню бизнес-класса «Аэрофлота»
Иллюстрация: Bellini

В Москве определили финалистов Второго всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф». Среди жюри были ведущие ресторанные эксперты и топ-менеджеры авиакомпании.

#НОВОСТИ
Первое место жюри присудило шефу Дмитрию Решетникову (Санкт-Петербург, Mon ChouChou), второе место у Игоря Шиянова (Нижний Новгород, Red Wall). Тройку призеров замкнул Роман Чемеренко (Красноярск, ресторан «Чешуя»)
 
Роман презентовал на суд жюри сет из авторских блюд: северную рыбу нельма в стиле татаки с соусом из томата, гречотто со свеклой и палтусом под пряным соусом биск и говяжьи ребра в пиве с кукурузной кашей и свежими овощами.
 
Блюда всех финалистов войдут в бортовое меню бизнес-класса Аэрофлота». Попробовать их можно будет уже в декабре.
 
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Автор: Петр Савельев
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