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Группа «Сегун» откроет в Красноярске грузинский ресторан

Группа «Сегун» откроет в Красноярске грузинский ресторан
Иллюстрация: freepik.com

Концепцию, дизайн и кухню нового заведения разрабатывали эксперты из Москвы и Краснодара.

#НОВОСТИ

В Красноярске откроется новый ресторан грузинской кухни. Об этом DK.RU рассказал Максим Антипов, владеющий группой «Сегун», которая и запускает заведение.

Эту идею мы вынашивали пять лет. И сейчас очень подходящий момент — грузинская кухня набрала популярность, и при этом рынок общепита в Красноярске ей еще не перегрет», — рассказал Антипов.

Концепция нового ресторана: современная Грузия, в которой переплелись традиции и новые авторские подходы. Разработкой занималась Ирина Авруцкая (Москва) и ее агентство Like4like. Суть ее в том, чтобы гость, прийдя в ресторан, мог отвлечься от рутинных дел и погрузиться в атмосферу праздника.

В Грузии есть праздник, который посвящен сбору урожая. Называется он Тбилисоба. Его атмосфера и навеяла нам идею концепции ресторана. Скорее всего именно так [„Тбилисоба“] он и будет называться», — говорит Антипов.

Дизайн нового заведения обещает соответствовать его концепции. Его разрабатывало московское бюро «Архпоинт» под руководством Валерии Лизуновой, которые прорабатывали многие известные проекты в России и Москве (например, дизайн ресторана White Rabbit).

Это будет максимально современный интерьер, без отсылок к грузинской деревне и прочему подобному, но очень атмосферный и погружающий в ощущение праздника», — добавил Максим Антипов, но макеты показать пока отказался.

Кухню новому ресторану группы «Сегун» ставили повара из краснодарской Gazan group под руководством Наринэ Арсенян.

Они специализируются на запуске грузинских ресторанов по всей России, и, как показывает практика, их заведения в своих городах становятся едва ли не лучшими в сегменте. Поэтому мы и привлекли их для разработки меню и подходов к кухне — чтобы это было свежо, интересно и вкусно», — рассказывает Антипов.

С тем же, кто станет шефом нового ресторана, в группе пока не определились.

Объем инвестиций в это проект Антипов оценивает в 50-60 млн рублей (точнее станет понятно к открытию). Большая часть этих вложений — средства самого «Сегуна». Остальное добавили бизнесмены из числа резидентов клуба «Миллиард» (кто именно — не раскрывается), в который входит и Максим Антипов.

Группа «Сегун» откроет в Красноярске грузинский ресторан 1

Откроется «Тбилисоба» в жилом комплексе «Метрополис», что напротив МВДЦ «Сибирь». Рассчитан он будет на 80-90 мест. Запуск планируется в районе Нового — 2024 — года.

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Автор: Петр Савельев
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