В Красноярске закрылись «Перцы» на Мира
Заведение не работает с сегодняшнего дня, сообщается в соцсетях «Перцев».
Там уточнили, что итальянский ресторан «Перцы» (входит в Bellini) закрыли на большой ремонт. Сроки открытия проекта пока не называются.
Изначально заведение планировали закрыть на реконструкцию ещё в прошлом году. Но ремонт в итоге перенесли на 2023.
В этом году Bellini уже отремонтировали гастропаб «Папа's» и «Хозяин тайги». В прошлом году ремонтные работы вели в ресторане Trattoria Formaggi и кафе-бар «Хаски».
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