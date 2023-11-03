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В Красноярске открылся обувной магазин Saboo

В Красноярске открылся обувной магазин Saboo
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Торговая точка находится в ТРЦ «Планета». Ее площадь составляет 45 кв. м.

#НОВОСТИ
В ассортименте представлена обувь марки Crocs и аксессуары для нее бренда Jibbitz. Всего более — 300 моделей. 
 
Saboo — новое название американского бренда Crocs, который объявил о приостановке работы в России в марте 2022. В начале 2023 магазины под брендом Saboo начали открывать по всей стране под управлением нового оператора — ООО «Клэр». По информации с сайта компании, сейчас Saboo представлено в 31 городе, открыт 61 магазин.
 
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Автор: Петр Савельев
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