В Красноярске открылся обувной магазин Saboo

Торговая точка находится в ТРЦ «Планета». Ее площадь составляет 45 кв. м.

В ассортименте представлена обувь марки Crocs и аксессуары для нее бренда Jibbitz. Всего более — 300 моделей.

Saboo — новое название американского бренда Crocs, который объявил о приостановке работы в России в марте 2022. В начале 2023 магазины под брендом Saboo начали открывать по всей стране под управлением нового оператора — ООО «Клэр». По информации с сайта компании, сейчас Saboo представлено в 31 городе, открыт 61 магазин.

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